San Juan inicia los Jardines de Cosecha: actividades para infancias
POR REDACCIÓN
Los Jardines de Cosecha dieron inicio este enero en todos los departamentos de la provincia de San Juan, en una propuesta que brinda actividades recreativas, lúdicas y de contención a bebés desde los 45 días de vida hasta niños y niñas de 12 años durante todo el mes.
Organizado por el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social provincial, el programa funciona en múltiples centros que se habilitan en espacios comunitarios y centros de desarrollo local, con el objetivo de ofrecer a las familias un espacio seguro y estimulante para las infancias mientras se desarrollan actividades de ocio y aprendizaje.
Los niños y niñas que asistan podrán participar en juegos, talleres y propuestas adaptadas a cada rango etario, que combinan el disfrute con el fortalecimiento de hábitos saludables y la socialización entre pares, en un entorno preparado por equipos de profesionales capacitados.
Esta instancia se enmarca en las políticas provinciales de apoyo a la familia y a la infancia, que incluyen programas de cuidado, acompañamiento y actividades comunitarias durante los períodos de vacaciones escolares, ampliando así las oportunidades para que los chicos tengan experiencias positivas y seguras durante el verano.
Los Jardines de Cosecha ya funcionan en distintas localidades de San Juan, con la expectativa de que miles de familias se sumen a lo largo de enero, generando un espacio de diversión, aprendizaje y cuidado integral para las infancias locales.