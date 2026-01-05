Los Jardines de Cosecha dieron inicio este enero en todos los departamentos de la provincia de San Juan, en una propuesta que brinda actividades recreativas, lúdicas y de contención a bebés desde los 45 días de vida hasta niños y niñas de 12 años durante todo el mes.

Organizado por el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social provincial, el programa funciona en múltiples centros que se habilitan en espacios comunitarios y centros de desarrollo local, con el objetivo de ofrecer a las familias un espacio seguro y estimulante para las infancias mientras se desarrollan actividades de ocio y aprendizaje.

Publicidad

Los niños y niñas que asistan podrán participar en juegos, talleres y propuestas adaptadas a cada rango etario, que combinan el disfrute con el fortalecimiento de hábitos saludables y la socialización entre pares, en un entorno preparado por equipos de profesionales capacitados.

Esta instancia se enmarca en las políticas provinciales de apoyo a la familia y a la infancia, que incluyen programas de cuidado, acompañamiento y actividades comunitarias durante los períodos de vacaciones escolares, ampliando así las oportunidades para que los chicos tengan experiencias positivas y seguras durante el verano.

Publicidad

Los Jardines de Cosecha ya funcionan en distintas localidades de San Juan, con la expectativa de que miles de familias se sumen a lo largo de enero, generando un espacio de diversión, aprendizaje y cuidado integral para las infancias locales.