El Museo Histórico Nacional Casa Natal de Sarmiento estará hoy martes 6 de enero con las puertas cerradas al público durante la mañana debido a la detección de un nuevo foco de termitas. La institución comunicó que “por recomendación técnica y y con el objetivo de proteger al público, especialmente a personas alérgicas que podrían verse afectadas por el intenso olor del producto y sus componentes químicos, se dispuso el cierre preventivo en ese horario”.

En otro aspecto, las autoridades y personal a cargo del mantenimiento del edificio, detectó también la presencia de hormigas “taladrillo”, en el ventanal norte de la sala 9. Por lo tanto y para mitigar este problema, se aplicó una dosis de Deltapiretrina.

Publicidad

Las actividades abiertas para los visitantes se retomarán en el turno vespertino, de 17 hs. a 21 hs. La entrada es libre y sin costo.

Una lucha ardua y sin tregua

El edificio histórico es uno de los pocos exponentes de arquitectura colonial que quedan en pie en la ciudad de San Juan. Durante años, expertos y científicos llevan un trabajo constante en el relevamiento y estudios de sus materiales y de sus características constructivas. En dichos trabajos, se diagnostican y se efectúan controles anuales para la conservación de las carpinterías históricas y maderas, principalmente de la estructura de soporte del techo y las aberturas, son atacadas por termitas.

Publicidad

En cada temporada, se realizan fumigaciones destinadas a evitar la proliferación de nidos y la detección temprana de poblaciones de estos insectos. Además, durante diciembre y enero, la Casa Natal de Sarmiento realiza tratamientos preventivos contra vinchucas y mosquitos. Por lo general, se incrementa la actividad de dichas plagas teniendo como foco el jardín sur del museo.