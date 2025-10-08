La banda sanjuanina Vainilla se prepara para un acontecimiento cultural de relevancia en la escena musical local con la presentación de su EP en vivo "La Suite de Vainilla". El concierto tendrá lugar el sábado 11 de octubre a las 21:00 horas en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, marcando un hito en la trayectoria del grupo.

Conformada por Andrés Rímolo en voz y guitarra, Facundo Marín en guitarras y producción, Santiago Medina Hascher en bajo y Agustín Simón Gómez Más en batería, Vainilla ha desarrollado una propuesta sonora que fusiona rock alternativo, funk, indie moderno y math rock. Esta combinación da como resultado canciones intensas y llenas de energía que han captado la atención del público y la crítica especializada, consolidándolos como una de las propuestas más sólidas de la música independiente sanjuanina.

El evento se caracterizará por su formato colaborativo, con la participación de artistas invitados que enriquecerán la experiencia musical. Las entradas para este show único tienen un valor de $7500 y se encuentran disponibles en la boletería del Teatro del Bicentenario, con horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, y los sábados de 9:30 a 14:00 horas, así como a través de la plataforma digital Tuentrada.com.

Esta presentación representa un momento significativo para la cultura local, ofreciendo al público la oportunidad de ser testigo del crecimiento artístico de una banda que continúa reinventando el rock con una identidad fresca y auténtica.