Valentina Cervantes, la pareja del futbolista Enzo Fernández, habría llegado a un acuerdo con la producción de MasterChef Celebrity para abandonar el ciclo de cocina de Telefe. La drástica decisión se tomaría en medio de crecientes rumores de una mala relación y constantes chispazos con la conductora del programa, Wanda Nara.

La participación de Cervantes, una de las figuras más esperadas de la nueva temporada, se vio rápidamente opacada por una presunta interna con la mediática empresaria. Según trascendió en diferentes medios del espectáculo, la joven influencer se sentiría incómoda y "ninguneada" por el trato que Nara le dispensaría en el set de grabación.

Publicidad

Aunque ambas protagonistas intentaron minimizar públicamente los rumores, la disputa se habría originado a raíz de un presunto mensaje que Wanda Nara le habría enviado a Enzo Fernández tiempo atrás. Esta versión, instalada por periodistas como Ángel de Brito y Yanina Latorre, habría encendido las alarmas en la pareja del futbolista, creando un clima insostenible detrás de escena.

La situación llegó a un punto de inflexión en las últimas galas, donde los cruces entre Valentina y Wanda se hicieron visibles, incluso con respuestas filosas de la participante que muchos interpretaron como un "marcar de cancha" directo a la conductora.

Publicidad

Fuentes allegadas a la producción del reality deslizaron que Valentina Cervantes ya no se sentiría a gusto en el ciclo y habría manifestado su deseo de dejar el certamen. Ante esta situación, y para evitar un escándalo mayor o una renuncia en vivo, se habría pactado una salida por "acuerdo mutuo" antes de las instancias finales del concurso. De concretarse, la eliminación de la influencer se daría en el marco de una gala de eliminación, disimulando así la interna que la habría llevado a negociar su partida.