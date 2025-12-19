En un momento de alta tensión política dentro de La Libertad Avanza por la traba en el avance de proyectos clave en el Congreso Nacional y la reciente discusión presupuestaria, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, protagonizó un episodio llamativo en redes sociales que encendió la interna con la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich.

El comentario de Villarruel.

El hecho ocurrió en la plataforma X, donde un usuario allegado a Villarruel publicó un video de Bullrich comentando un error que cometió durante una audiencia en comisiones y lo acompañó con la frase “totalmente gagá”. En ese contexto, Villarruel respondió al posteo con un comentario simpático sobre la imagen de perfil del autor, en lugar de directamente sobre el contenido crítico hacia Bullrich: “Qué genial tu foto de portada. No se me ocurrió”.

El usuario de X se reconoce como "villarruelista” y publicó el contenido justo en medio del debate sobre la reforma laboral y el Presupuesto en el Senado, donde Bullrich tuvo un papel protagónico. Su error con el micrófono y la confusión de turnos de palabra en la audiencia se viralizó, lo que desató la reacción en redes.

Aunque el gesto de la titular del Senado fue una respuesta aparentemente ligera y sin referencias directas al insulto, varios analistas y políticos interpretan su comentario como parte de una dinámica de tensiones internas dentro del oficialismo, donde las relaciones entre Villarruel y Bullrich han tenido momentos de cruce institucional y político en sesiones y definiciones parlamentarias recientes.

Villarruel incluso publicó luego otro mensaje en X subrayando que mantiene “muy buena relación de trabajo y colaboración” con Bullrich y que no cree en “la política estéril de enemigos”, en un intento por descomprimir la situación pública tras el episodio en redes.

El intercambio se suma a un panorama en el que la vicepresidenta y la ministra de Seguridad han tenido diferencias políticas y operativas en temas como conducción de sesiones y prioridades legislativas, lo que da contexto a este tipo de gestos en entornos digitales.

