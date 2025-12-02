Un grave episodio de violencia se registró en Caucete y volvió a encender las alarmas sobre el clima tenso que atraviesa el fútbol amateur sanjuanino. El hecho ocurrió este sábado, durante el encuentro de Primera División entre Pie de Palo y Villa Etelvina, disputado en la cancha Maurín por la Liga Sanmartiniana Caucetera.

El ataque se produjo a los 50 minutos del segundo tiempo, cuando jugadores del equipo visitante comenzaron a increpar y luego a intentar agredir al equipo arbitral. La situación escaló aún más cuando el presidente de uno de los equipos, identificado como Juan Tejada, ingresó al campo de juego con la intención de sumarse a la agresión.

Ante el descontrol, personal policial de Comisaría 9°, presente en el lugar, intervino rápidamente para resguardar la integridad de los árbitros, quienes afortunadamente no sufrieron lesiones. Tras normalizar la situación, los efectivos y las autoridades deportivas acordaron suspender el partido.

Desde las autoridades policiales remarcaron que ya no son solamente las hinchadas las que inician los incidentes y la violencia en el fútbol sino también los jugadores y hasta los dirigentes como en este caso.

El caso quedó en manos del Juzgado de Paz Letrado de Caucete, a cargo de la doctora Luciana Salvá. La magistrada dispuso el inicio de actuaciones contravencionales contra los jugadores del equipo y el presidente del club visitante. Todos fueron notificados en la Comisaría 9° y permanecieron demorados en los calabozos hasta cumplir con los requisitos legales correspondientes.