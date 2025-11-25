Un impactante video registró el momento exacto en que un camionero de la empresa Andreani perdió el control de su vehículo y volcó sobre la Ruta Nacional 3, en la provincia de Santa Cruz, lo que volvió a poner en debate el mal estado de los tramos patagónicos. Las imágenes muestran cómo el transporte se desestabiliza al atravesar una zona con fuertes deformaciones del pavimento, denunciada desde hace tiempo por transportistas que circulan habitualmente por la región.

En la grabación se observa que el conductor intentó mantener la estabilidad, pero el camión realizó un violento zigzag, se cruzó de carril y estuvo a punto de chocar de frente contra otro vehículo que venía en sentido contrario. A pesar de la gravedad del episodio y del riesgo inminente de un impacto frontal, el chofer salió ileso y logró evitar una tragedia mayor.

Según medios locales, el hecho ocurrió este jueves y fue registrado por una vecina de la zona, quien compartió el video en redes sociales y advirtió sobre la peligrosidad del sector. “Gracias a Dios no hubo fallecidos”, escribió al difundir las imágenes, mientras llamaba a extremar precauciones en un tramo que, aseguró, representa “un peligro extremo”.

Transportistas consultados señalaron que este sector de la ruta presenta ondulaciones, deformaciones y zonas con desgranamiento del pavimento, condiciones que vienen siendo denunciadas ante las autoridades sin respuestas concretas, según informó LM Neuquén.

Tras el vuelco, personal de la División Unidad Operativa Tres Cerros acudió al lugar para asistir al chofer, asegurar la zona y trabajar en la liberación del vehículo mediante herramientas especializadas. La intervención buscó prevenir nuevos incidentes en una vía donde el tránsito pesado es constante.