En medio de una campaña marcada por los tropiezos, La Libertad Avanza (LLA) intenta reencauzar su estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires. Luego de que José Luis Espert, hasta el domingo 5 de octubre primer candidato a diputado, fuera desplazado por sus vínculos con el presunto narcotraficante Fred Machado, el espacio libertario presentó un curioso spot protagonizado por Diego Santilli y Karina Reichardt.

El video, que rápidamente se viralizó en redes, lleva el lema “Para votar al colorado, marcá al pelado”, una frase que generó confusión, humor y debate a pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que debutará el sistema de Boleta Única de Papel (BUP).

Publicidad

El spot comienza con los candidatos repasando los “logros” de los primeros dos años de gestión del presidente Javier Milei, para luego advertir sobre los cambios que el votante encontrará en el cuarto oscuro. Reichardt explica: “Cuando estés por votar con la Boleta Única, prestá mucha atención”. Enseguida, Santilli aclara: “En la provincia, La Libertad Avanza es la primera opción, con la columna violeta y el águila”.

Con tono didáctico, el candidato agrega: “Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura. No te preocupes, marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad Avanza y a mí”. La explicación apunta a despejar dudas luego de que la Cámara Nacional Electoral rechazara el pedido de reimprimir las boletas tras el cambio de nombres en la lista.

Publicidad

El spot llega en un contexto clave: será la primera elección nacional con Boleta Única, un sistema que busca transparentar el voto y evitar la manipulación de boletas. En este formato, el elector marca su preferencia sobre una única hoja que reúne todas las listas y candidatos.

Pese a las dificultades internas, en el comando de campaña confían en que el mensaje ayude a evitar errores en el cuarto oscuro y a reforzar la identidad libertaria. El curioso lema, convertido en tendencia, refleja el tono irreverente y provocador con el que La Libertad Avanza intenta recuperar el protagonismo perdido tras el escándalo Espert.