El médico neurólogo Wenceslao Moreno visitará San Juan este domingo 7 de diciembre para participar del conversatorio “Más allá del diagnóstico”, una actividad organizada por la Dirección de Personas con Discapacidad. El encuentro se desarrollará desde las 19 en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán, ubicado en Las Heras 101 norte, y será con entrada libre y gratuita.

La propuesta forma parte de las acciones por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El objetivo es promover la inclusión, visibilizar las realidades cotidianas y generar un espacio de reflexión abierto a la comunidad, profesionales, estudiantes, familias y organizaciones vinculadas al sector.

Wenceslao Moreno, conocido como “Wenchi”, nació en Mar del Plata en 1996 y fue diagnosticado con parálisis cerebral al poco tiempo de nacer. Desde la infancia atravesó terapias, múltiples consultas médicas y cirugías, experiencias que marcaron su relación con la salud y lo llevaron a elegir su camino profesional.

Cursó sus estudios secundarios en Rosario, donde también se formó en Medicina. Se recibió a los 24 años y actualmente realiza su residencia en Neurología en el Hospital Eva Perón, además de trabajar en guardias generales, terapias intensivas y centros de rehabilitación neurológica. Complementa su formación con una diplomatura orientada en Epilepsia.

Además de su labor médica, practica diversas disciplinas como natación, taekwondo, jiu jitsu, kickboxing, aikido, defensa personal y escalada, actividades que integró como parte de su rehabilitación y desarrollo personal. A través de sus redes sociales comparte información sobre discapacidad, derribo de barreras y experiencias que buscan acompañar a otras personas y familias.

Durante su visita a San Juan, Moreno expondrá su recorrido y los desafíos que encontró en cada etapa, con el objetivo de abrir una conversación amplia sobre accesibilidad, apoyos y oportunidades. La actividad está dirigida a toda la comunidad interesada en escuchar su testimonio y participar del intercambio.