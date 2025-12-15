La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dio a conocer el listado definitivo de ingresantes a sus Institutos Preuniversitarios, correspondientes al ciclo lectivo próximo. En total, 575 estudiantes cursarán el nivel secundario en la Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento”, la Escuela de Comercio “Libertador General San Martín” y el Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”.

La publicación de los listados marca el cierre del proceso de ingreso a los colegios secundarios dependientes de la UNSJ, una instancia clave para cientos de familias sanjuaninas que año a año eligen estas instituciones por su trayectoria académica, su propuesta educativa integral y su vinculación directa con la universidad pública.

Desde la casa de altos estudios informaron que los resultados finales del proceso de toma de exámenes de ingreso ya se encuentran disponibles en archivos adjuntos, organizados en formato PDF. Allí se detallan los listados correspondientes a cada uno de los establecimientos preuniversitarios, permitiendo a los aspirantes y sus familias consultar de manera clara y ordenada la nómina definitiva de estudiantes admitidos.

Los Institutos Preuniversitarios de la UNSJ constituyen un espacio formativo de referencia en la provincia, con una propuesta que combina excelencia académica, formación ciudadana y preparación para la continuidad de estudios superiores. En ese marco, el ingreso a estas escuelas representa para muchos estudiantes el primer paso dentro del sistema universitario

Consultá los listados haciendo click aquí