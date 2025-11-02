La provocadora foto de Icardi tras la pelea de la China Suárez y Wanda Nara

El escándalo se desató luego de que Wanda Nara compartiera un "extenso descargo" en un posteo con el que lanzó "artillería pesada" contra la China Suárez. La crítica surgió porque la actriz había mostrado un bolso Louis Vuitton que le regaló Icardi. La situación generó especial furia en Nara, dado que el regalo ocurrió a poco del cumpleaños de Isabella, una de las hijas que tiene en común con el futbolista.

En medio de la polémica, donde Nara llamó "zorra" a la actriz, todas las miradas apuntaron a Mauro Icardi, de quien se esperaba una reacción.

Icardi, quien vive un romance con Suárez en Turquía hace meses, decidió reaparecer en sus redes sociales con un posteo que logró "desconcertar a muchos". Lejos de unirse a la pelea o de compartir un mensaje de apoyo directo a su actual novia, el deportista optó por enfocarse en su carrera como jugador profesional.

El futbolista usó su cuenta de Instagram para publicar una serie de imágenes en las que se lo puede ver en la cancha, mostrando sus mejores poses y celebrando los "decenas de goles" que logró meter para hacer vibrar a los hinchas turcos.

A pesar de la aparente neutralidad, el posteo de Icardi incluyó un claro "guiño a la China". Una de las fotografías compartidas por el deportista de alto rendimiento exhibió sus botines, donde se puede leer el nombre "China".