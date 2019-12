“Quiero que mi equipo tenga una idea de juego”, dijo Pusineri, nuevo DT de Independiente

Lucas Pusineri, flamante entrenador de Independiente, se presentó hoy ante los dirigentes y la prensa partidaria, argumentando que pretende que su equipo “tenga una idea de juego” en lo que resta de la Superliga de fútbol de Primera División.



El nuevo director técnico del 'Rojo', de 43 años, estuvo en la sede del club de la avenida Mitre al 400, firmó su contrato hasta diciembre de 2020 y dejó sus primeras impresiones.



“Quiero que mi equipo tenga una idea de juego. Podemos jugar bien, regular o mal, pero me identifico con la garra y corazón”, sostuvo el ex jugador de la entidad en distintas temporadas entre 2002 y 2010.



Pusineri, quien tiene una experiencia anterior como entrenador en el fútbol de Colombia, estará acompañado por Rubén Tanucci (ayudante de campo), Ariel Perticarari (preparador físico) y Leonardo Díaz (entrenador de arqueros).



El ex volante mixto hizo su estreno como DT en Cúcuta, en la segunda división del fútbol colombiano y subió a Primera en enero de 2018, tras una campaña que incluyó 27 triunfos, 9 empates y apenas dos derrotas.



“Independiente es muy importante en mi vida. Vengo a trabajar y a trasmitir los valores que representa el club. Ojalá que los jugadores se puedan convencer con la idea y que, desde el juego, logren contagiar a los hinchas” se entusiasmó el otrora jugador que fue decisivo para la obtención del título en el Apertura 2002, con un cabezazo que significó empate 1-1 ante Boca Juniors, en aquel campeonato conseguido por el elenco que dirigía Américo Gallego.



Luego de dirigir en Cúcuta, Pusineri pasó a Deportivo Cali, donde estuvo las temporadas 2018-2019, con un saldo de 27 triunfos, 16 empates y 21 caídas, en los tres certámenes que afrontó (Primera división, Copa Sudamericana y Copa Colombia 2019).



Pusineri asumirá formalmente la conducción del equipo 'rojo' en el entrenamiento del próximo jueves 2 de enero, a las 9.00, en el predio de Villa Domínico.



El debut oficial del flamante entrenador será ante River Plate, en cotejo pendiente de la decimocuarta jornada, que se disputará el domingo 19 de enero, a las 19.10, en Avellaneda.



Luego, el conjunto 'rojo', que marcha decimoquinto en la tabla de ubicaciones con 21 puntos, se topará con Boca Juniors (domingo 26, a las 21.45, en la Bombonera.



Más tarde, Independiente se cruzará con Rosario Central, en el Libertadores de América (jueves 30, a las 19.00) y posteriormente asumirá el clásico con Racing (domingo 2 de febrero, 21.45).



“Será un lindo arranque de campeonato, muy competitivo. Un gran desafío, además. Ojalá los resultados deportivos sean exitosos”, se ilusionó el nuevo entrenador.