Horas después de los festejos de Navidad, una familia de Rawson vivió una desgracia al perder su hogar en un incendio ocurrido este 26 de diciembre. El hecho se registró cerca de las 14.30 en el segundo piso del monoblock 78 del barrio Licciardi. Pese a la magnitud del siniestro, no se reportaron personas heridas.

Fernando Rojas, de 28 años, uno de los damnificados, habló con DIARIO HUARPE y explicó que, al momento del incendio, se encontraban en el lugar su pareja, Rocío Amaya (29); su hija, Isis Rojas (3); y su suegro, Oscar Amaya (65). Además, señaló que él no estaba en el domicilio, ya que se encontraba trabajando cuando se produjo el fuego.

Publicidad

La familia pide colaboración tras perder todo. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Según relató Rojas, el incendio se habría iniciado de manera repentina en uno de los dormitorios. “Mi señora estaba cocinando y mi suegro estaba sentado cuando del dormitorio empezó a salir humo y fuego”, contó. Ante la situación, Oscar Amaya intentó sofocar las llamas de manera inmediata. “Mi suegro fue corriendo y empezó a tirar baldes de agua queriendo parar el fuego”, explicó.

El incendio inició en una habitación y arrasó con toda la casa. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

La menor fue clave para alertar a los vecinos del edificio. “Mi hija bajó a avisarle a una vecina y le decía que se estaba prendiendo fuego el departamento”, relató el joven. Minutos después, la familia logró salir del lugar antes de que las llamas avanzaran por completo.

Publicidad

La hipótesis principal sobre el origen del incendio es un cortocircuito en una habitación.(Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Rojas llegó al domicilio pocos minutos más tarde y se encontró con el operativo de emergencia en marcha. “Cuando llegué ya estaban los bomberos, fue una desesperación. Gracias a Dios la familia estaba bien”, expresó. Su suegro solo sufrió quemaduras leves en el cabello.

Personal de Bomberos y efectivos policiales de Rawson trabajaron en el lugar para controlar el incendio y evitar que se propagara a otros departamentos. Las causas del siniestro aún no fueron confirmadas oficialmente, aunque se presume que podría haberse tratado de un cortocircuito. “Los bomberos no nos supieron decir el origen, pero creemos que pudo haber sido un corto en algún enchufe del dormitorio”, señaló Rojas.

Publicidad

Trabajó Bomberos para sofocar el incendio. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Las pérdidas fueron totales. “Se perdió todo, absolutamente todo. Nos quedamos con lo puesto”, afirmó el damnificado. Entre los elementos destruidos mencionó electrodomésticos, muebles y objetos personales.

Así quedó una de las habitaciones tras el incendio. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Cómo ayudar

Tras el incendio, la familia inició un pedido solidario para poder recomenzar. “Todo sirve, $50 o $100, o lo que puedan colaborar. No hay exigencias”, manifestó Rojas. También indicó que necesitan ropa y calzado, especialmente para la niña.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a los teléfonos 2645 568562 o 2645 259246, o realizar aportes al alias Diosa.isis.valentina. Los talles de calzado que se solicitan son 42, 40, 25 y 26.