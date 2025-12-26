La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comenzó a depositar desde el 26 de diciembre de 2025 la Prestación por Desempleo, un apoyo económico temporal destinado a trabajadores formales que perdieron su empleo en el último año. Este programa busca brindar un alivio financiero mientras los beneficiarios buscan una nueva fuente de ingresos.

Este beneficio está dirigido a personas que hayan sufrido la finalización involuntaria de su relación laboral, incluyendo despidos sin causa, término de contratos temporales o cese de actividades. Para acceder, es indispensable cumplir con ciertos períodos de aportes, que varían según el tipo de trabajador.

Los grupos habilitados para recibir esta prestación son: trabajadores permanentes con al menos seis meses de aportes en los últimos tres años; eventuales o de temporada que hayan trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en los tres años previos; y trabajadores de la construcción con un mínimo de ocho meses de aportes en los dos años anteriores al fin de la obra.

El trámite puede iniciarse de forma presencial o digital en Anses, presentando documentación que acredite la finalización laboral, como telegrama de despido o constancia de finalización de contrato, junto con DNI y CBU para el cobro. Se recomienda verificar previamente los datos en Mi Anses para evitar demoras.

Es fundamental iniciar el trámite dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación, ya que superar ese plazo podría implicar la pérdida del derecho al beneficio. Además, los trabajadores de la construcción deben presentar la libreta de fondo de cese laboral para completar la solicitud.

El monto de la Prestación por Desempleo varía según el historial salarial del solicitante, tomando como referencia el mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados y ajustándolo según el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente. En diciembre de 2025, el tope máximo se encuentra en $334.800, tras un ajuste del 1,95%.

Respecto a las fechas de pago, Anses estableció que el viernes 26 de diciembre recibirán el depósito los beneficiarios con DNI terminados en 4 y 5. Los pagos continuarán el lunes 29 de diciembre para las demás terminaciones, siguiendo el calendario oficial. Se recomienda consultar el día exacto y el monto a través de Mi ANSES o la aplicación oficial para evitar confusiones.

El organismo también enfatiza la importancia de informarse exclusivamente por los canales oficiales para evitar datos erróneos o engañosos. Esta asistencia económica representa una herramienta clave para quienes atraviesan la pérdida de empleo formal, ofreciendo un respaldo mientras reintegran su situación laboral.