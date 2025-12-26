Este viernes 26 de diciembre, el dólar oficial minorista cerró en el Banco Nación con un precio de $1.425 para la compra y $1.475 para la venta. En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se vendió a $1.475,45.

En el segmento mayorista, referencia para el mercado cambiario, el dólar finalizó la jornada en $1.452,50. Por su parte, el dólar blue cotizó a $1.510 para la compra y $1.530 para la venta, según un relevamiento realizado en las cuevas de la city porteña.

En otros mercados alternativos, el dólar contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.527,22, con una brecha del 5,1% respecto al oficial. El dólar MEP operó a $1.486,11, mostrando una diferencia del 2,3% con la cotización formal. Por último, el dólar turista o tarjeta, que incluye un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, cerró en $1.917,50.

En el mercado de criptomonedas, el dólar cripto o dólar Bitcoin registró un valor de $1.532,46 según la plataforma Bitso, mientras que el Bitcoin operó en torno a los 87.231 dólares estadounidenses en Binance.

En cuanto a las reservas internacionales, estas subieron 596 millones de dólares este viernes, alcanzando un total de 43.610 millones de dólares, el nivel más alto desde el 6 de enero de 2023. Según fuentes oficiales, este incremento se debió al ingreso de divisas provenientes de organismos internacionales y a la suba en las cotizaciones.

Durante esta semana corta por las celebraciones navideñas, las reservas brutas acumularon un aumento de 1.197 millones de dólares. Según el economista Federico Machado, las reservas netas se situaron en 2.388 millones de dólares.

Sin embargo, bajo la medición del Fondo Monetario Internacional (FMI), que excluye los desembolsos del organismo, las reservas netas se ubicaron en 15.755 millones de dólares negativos. Dado que la meta para diciembre es de aproximadamente 3.300 millones negativos, el Gobierno debería solicitar un "waiver" o perdón para un desvío cercano a 12.000 millones de dólares.