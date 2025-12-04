Sentirse con energía durante todo el día es un objetivo común, pero no siempre fácil de lograr. La dietista-nutricionista Lauren Manaker destaca que una alimentación adecuada es fundamental para mantener niveles de energía elevados y constantes, ya que los alimentos proporcionan los nutrientes esenciales para el correcto funcionamiento de células y órganos.

Según Manaker, no todos los alimentos impactan de igual manera en la vitalidad. Por eso, una dieta equilibrada y rica en nutrientes puede revitalizar el cuerpo y evitar el clásico "bajón de la tarde". Entre los nutrientes más importantes para conservar la energía se encuentran el hierro, el zinc, la vitamina C, el potasio, los carbohidratos complejos, las proteínas y los probióticos.

Carne magra: Esta fuente animal es valorada por su hierro biodisponible, esencial para el transporte de oxígeno y la prevención de anemia y fatiga, especialmente en mujeres. Además, contiene L-carnitina, relacionada con menor fatiga en personas con hipotiroidismo y síndrome de fatiga crónica, según un estudio en Frontiers in Endocrinology. También aporta vitamina B12, crucial para la salud neurológica y el metabolismo. Se aconseja elegir cortes magros como solomillo o lomo y acompañarlos con cereales integrales y verduras.

Huevos: Son una fuente completa de proteínas, hierro y vitaminas del grupo B, en especial B12. Contienen leucina, un aminoácido que, de acuerdo con un estudio citado por expertos en Prevention, es "clave para la producción de energía mitocondrial".

Garbanzos: Entre las opciones vegetales, destacan por su contenido de zinc, que ayuda en la reparación celular, función inmunitaria y reducción de inflamación. Un estudio citado indica que "la ingesta de zinc puede asociarse a una menor fatiga en adultos mayores". Además, aportan carbohidratos complejos que se digieren lentamente, proporcionando energía sostenida y evitando altibajos.

Espinacas: Ricas en hierro, magnesio y potasio, nutrientes que favorecen la producción de glóbulos rojos, la función muscular y la generación de energía. Harvard Health las recomienda para mantener la vitalidad. Su sabor suave facilita su incorporación en ensaladas, batidos o como guarnición.

Batatas: Ofrecen carbohidratos complejos y potasio, que ayudan a mantener la energía prolongada y prevenir el cansancio tras la actividad física. Son versátiles para incluir en sopas, ensaladas o platos principales.

Manzanas: Combinan azúcares simples como la fructosa con fibra, lo que permite una liberación gradual de energía. Contienen quercetina, un antioxidante que mejora la función vascular y el transporte de oxígeno, ayudando a reducir la fatiga.

Kiwis: Son una excelente fuente de vitamina C, cuya deficiencia puede relacionarse con el cansancio. Tanto la variedad verde como la amarilla aportan antioxidantes y otros compuestos beneficiosos.

Banana: Conocida por su aporte rápido de energía gracias a carbohidratos, azúcares naturales y fibra. Rica en potasio, ayuda a prevenir calambres y mantener la función muscular, ideal como snack en cualquier momento.

Avena: Proporciona carbohidratos complejos y fibra, garantizando una liberación constante de energía y evitando fluctuaciones bruscas en los niveles de azúcar en sangre. Su versatilidad permite consumirla en batidos o productos horneados.

Kéfir: Bebida fermentada rica en probióticos, vitaminas y minerales. Sus probióticos mejoran la microbiota intestinal, favoreciendo la absorción de nutrientes y la energía. Aporta vitamina B12, útil para convertir alimentos en energía y combatir la fatiga. Además, su fermentación facilita la digestión, incluso en personas con intolerancia a la lactosa. Se recomienda elegir variedades sin azúcares añadidos.

Para mantener la energía a lo largo del día, especialistas recomiendan un enfoque integral que combine una alimentación equilibrada con hidratación adecuada, ejercicio regular, buen descanso y manejo del estrés. La constancia en estos hábitos es clave para conservar la vitalidad y evitar la fatiga.