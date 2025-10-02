El mercado aerocomercial en Argentina continúa mostrando un fuerte dinamismo incluso cuando otros sectores económicos presentan signos de desaceleración. La mayor competencia entre las aerolíneas ha impulsado una expansión de la oferta y una reducción de precios que benefician directamente a los pasajeros.

En este contexto, Aerolíneas Argentinas anunció una promoción especial que estará vigente desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de octubre. Durante estos días, los viajeros podrán acceder a un 20% de descuento en todos los vuelos nacionales, sin restricciones en las fechas de viaje. Esta oferta podrá adquirirse a través del sitio web oficial, la aplicación móvil de la compañía y agencias de viaje, aplicándose sobre las tarifas vigentes al momento de la compra.

La política de “cielos abiertos” implementada por el Gobierno ha fomentado una competencia más intensa entre la aerolínea estatal y las compañías privadas, lo que se traduce en una mayor variedad de servicios y precios más accesibles para los usuarios. Según datos oficiales de la ANAC, tanto la demanda internacional como la interna mantienen niveles elevados, alcanzando récords históricos en la actividad aérea.

En la reciente Feria Internacional de Turismo (FIT), Aerolíneas Argentinas presentó su programación para la temporada de verano, que incluye un significativo aumento de frecuencias domésticas. Destacan rutas con Buenos Aires como Córdoba (69 vuelos semanales), Bariloche (63), Mendoza (60), Ushuaia (51), Iguazú (45) y otras importantes ciudades. Además, se reforzaron intertramos que permiten viajar sin conexión en Buenos Aires, como Ushuaia–El Calafate con 16 frecuencias semanales o Bariloche–El Calafate con 6, entre otras.

Por su parte, JetSMART anunció mejoras en su oferta de rutas y frecuencias para el último trimestre del año y la próxima temporada de verano, con la incorporación de dos nuevos aviones Airbus A321. Actualmente, esta aerolínea opera 24 rutas directas en Argentina y mantiene activas promociones de hasta 35% de descuento para vuelos domésticos hasta el 4 de octubre con el código SMARTFIT.

Flybondi también proyecta un crecimiento significativo para la temporada 2025-2026, con un récord de 15.000 vuelos programados y la expectativa de transportar 2.800.000 pasajeros, un aumento del 56% respecto a la temporada anterior. La compañía sumará 10 aeronaves a su flota y ampliará un 40% sus vuelos en rutas actuales, además de incorporar nuevas conexiones nacionales e internacionales.