Obras Sanitarias realizará un corte de agua programado en Santa Lucía
POR REDACCIÓN
Una importante intervención en la red de agua potable afectará este jueves 4 de diciembre a varios barrios de Santa Lucía. Obras Sanitarias (OS) realizará trabajos de empalme en calle Santa María de Oro, lo que provocará la interrupción del servicio desde las 9 hasta aproximadamente las 16 horas.
Los trabajos se concentrarán en un tramo de la calle Santa María de Oro, comprendido entre la Avenida Libertador General San Martín y la calle Carlos Pellegrini. La obra, de carácter técnico y necesaria para el mantenimiento de la infraestructura hídrica, obligará a cortar temporalmente el suministro.
BARRIOS AFECTADOS
El corte impactará directamente en los siguientes sectores:
Barrio San Eduardo
Barrio Campos de Sueños
Barrio Terra Vid
Loteo Garrofe
Loteo Don Estéban
Loteo Bela Linda
Zonas aledañas a estos núcleos habitacionales
RECOMENDACIONES OFICIALES
Ante la interrupción programada, OS emitió una serie de recomendaciones para los vecinos:
Almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y tapados para consumo durante el día.
Hacer uso racional del agua almacenada en tanques domiciliarios, priorizando el consumo humano y la cocina.
Evitar actividades que demanden gran cantidad de agua durante el horario del corte, como lavado de autos, riego extensivo o llenado de piscinas.
La empresa destacó que "los tanques domiciliarios permiten afrontar eventos de estas características por más de 24 horas, siempre que se haga un uso racional del agua potable".
OS aclaró que el horario de finalización (16 horas) es estimativo. Una vez concluidos los trabajos, el servicio se restablecerá de manera gradual en toda la zona afectada, pudiendo existir diferencias de minutos entre sectores para la normalización completa de la presión.
