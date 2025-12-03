En un clima en el recinto estuvo marcado por aplausos, abucheos y cánticos cruzados, la Cámara de Diputados de la Nación tomó juramento este miércoles a los 127 legisladores electos el pasado 26 de octubre, quienes asumirán sus bancas el próximo 10 de diciembre. Entre ellos, lo hicieron los tres representantes de San Juan: Cristian Andino (Fuerza San Juan), Abel Chiconi (La Libertad Avanza) y Carlos Jaime (Por San Juan).

En el caso de Jaime, llega a la banca nacional tras las renuncias sucesivas de Fabián Martín y Federico Rizo. Al momento de la jura, tanto Andino como Jaime se acercaron al estrado para formalizar el procedimiento. Jaime respondió con un breve “Sí, juro”, mientras que Andino agregó: “Por el pueblo de mi querido San Juan, sí juro”. Minutos después, Chiconi prestó juramento con un contundente “Sí, juro”.

Cristian Andino y Carlos Jaime hicieron el juramento juntos.

La ceremonia contó con la presencia del presidente Javier Milei, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli. Más tarde arribó Patricia Bullrich, actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

Al terminar Andino y Jaime, Abel Chiconi hizo su juramento.

La presencia del Presidente generó distintas reacciones. En un momento, el diputado chaqueño Aldo Leiva (Unión por la Patria) expresó: “Presidente, la patria no se vende”. La frase desencadenó un intercambio de gritos entre los diferentes bloques. Desde el kirchnerismo respondieron con el cántico “La patria no se vende”, mientras que los legisladores libertarios replicaron con “Libertad, libertad”. Luego se sumó otro coro desde la bancada oficialista: “La casta tiene miedo”.

Los legisladores sanjuaninos completaron así su incorporación formal a la Cámara y se preparan para iniciar su actividad parlamentaria desde el 10 de diciembre.