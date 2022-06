6 cosas que no sabías sobre el poker online en Argentina

El boom del poker comenzó a principios de la década de los 2000. La aparición de las primeras salas de poker online, junto a otros factores como el estreno de la película ‘Rounders’ (1998), la retransmisión del poker por la televisión o el efecto Moneymaker, provocó que la popularidad del juego de cartas aumentara a nivel mundial. Estas plataformas de juego democratizaron el poker, que pasó de ser un juego que se jugaba en cuartos traseros a un pasatiempo convencional que disfrutaba el público en general. Millones de personas en todo el mundo, incluido Argentina, empezaron a jugar al poker online desde la comodidad de sus hogares. Dos décadas después, sigue siendo uno de los juegos online más populares, y muchos argentinos prefieren el poker online a su contraparte en vivo.

El poker es reconocido como un deporte de destreza mental en Argentina. Este juego de cartas combina la habilidad, la estrategia y la suerte. Un estudio de la Universidad de Heidelberg, publicado en la revista European Economic Review, señala que, aunque el azar influye a corto plazo, la habilidad predomina sobre la suerte a largo plazo, y los buenos jugadores ganan el 75% de las veces. Todos los jugadores pueden perder una mano que a priori han jugado correctamente y en la que tienen más probabilidades de ganar, principalmente debido a la mala suerte. Sin embargo, la habilidad de los mejores jugadores siempre se impone a largo plazo.

Cada vez son más los argentinos que se interesan por el poker online, que se ha convertido en una de las formas de ocio más populares del momento. Si quieres sumergirte en el apasionante mundo de los naipes, te contamos 6 cosas que debes saber.

Las principales salas de poker online que operan en Argentina cuentan con licencias de organismos reguladores del juego reconocidos internacionalmente. Los operadores deben cumplir en su totalidad con los términos de la licencia, tanto para obtenerla como para conservarla. Los términos de estas licencias de juego establecen que las salas de poker online deben proporcionar un entorno de juego justo para los jugadores. Para ello, las entidades independientes comprueban el software de reparto de cartas que utilizan todos los operadores para verificar la aleatoriedad del reparto y que las partidas de poker con dinero real se desarrollan de forma correcta. Estas auditorias garantizan integridad del juego, permitiendo que los jugadores se sientan seguros y cómodos a la hora de jugar al poker.

Iván Lucá, Damián Salas, María Constanza Lampropulos y José Ignacio Barbero son algunos de los jugadores argentinos que han triunfado en el póker online en los últimos años. Sin ir más lejos, Salas se proclamó campeón del Main Event de las World Series of Poker (WSOP) en la edición de 2020, convirtiéndose en el primer jugador argentino en ganar el torneo de poker en vivo más prestigioso del mundo del poker. Tampoco podemos olvidarnos de Alejandro Lococco, conocido en el rap argentino como Papo MC, que ha cosechado grandes resultados en los últimos años, tanto en el poker online como en el poker en vivo.

Cada sala de poker online cuenta con un generador de números aleatorios (RNG por sus siglas en inglés), que tiene la tarea de proporcionar resultados justos y aleatorios en cada mano. Este software funciona como una máquina de barajar y reparte las cartas ocultas entre los jugadores al inicio de cada mano y las cartas comunitarias correspondientes al flop, turn y river. El RNG asegura que cada carta que sale del mazo virtual sea completamente arbitraria, independientemente de las cartas ocultas y las comunitarias ya repartidas, ya que es capaz de generar miles de millones de números por segundos antes de repartir una carta. De hecho, todas las salas de poker online pagan auditorias independientes para demostrar que sus RNG son verdaderamente aleatorios.

Los aficionados a los naipes juegan muchas más manos durante el mismo período de tiempo cuando apuestan en las plataformas online. La velocidad del poker online hace que haya el doble o el triple de manos. Esto se debe a que las partidas de poker online están informatizadas y, por tanto, todo el proceso es automático y mucho más rápido. Esta es una de las principales ventajas del poker online respecto a la modalidad en vivo.

Todas las salas de poker online que operan en Argentina cobran una pequeña comisión. Esto es lo que se conoce como rake, que es la comisión que cobra cada operador por el servicio prestado. En las partidas de cash games es un porcentaje de cada mano, mientras que en los torneos o los Sit and Go es una parte de la inscripción. El rake que cobran las salas de poker online es más bajo que el que cobran los casinos tradicionales, principalmente debido a que no tienen gastos logísticos. Esto hace que el poker online sea la forma más rentable de jugar al juego de cartas en la actualidad.

Una de las principales ventajas del poker online es que los jugadores pueden disfrutar de una amplia variedad de juegos. En las salas de poker online se pueden encontrar muchas variantes de juego (Texas Hold'em, Omaha, Seven Card Stud, etc.) así como diferentes formatos de juego (torneos y juegos de efectivo). Antes de unirse a una plataforma de juego online, los aficionados a los naipes deben revisar la selección de juegos. Algunos operadores ofrecen torneos (Sit & Go, Heads-up, MTT y torneos satélite) de forma habitual, mientras que otros ofrecen mucha acción en las mesas de efectivo. No importante qué tipo de juego de poker busques, las salas de poker online siempre tienen una mesa o un torneo para ti.