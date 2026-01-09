El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, aceptó formalmente la dimisión de Oscar Antonio Trad y nombró a Raúl Enrique López al frente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). La medida, oficializada a través de un decreto del Poder Ejecutivo, establece que la salida de Trad rige desde el 1 de enero de 2026.

Trad, quien había iniciado su gestión en diciembre de 2021 con un mandato previsto hasta diciembre de 2027, presentó su renuncia por "razones personales". El ahora exfuncionario manifestó además la imposibilidad de continuar de manera interina en el cargo hasta que se nombrara a un reemplazante definitivo.

Ante este escenario, el Ejecutivo aplicó el artículo 55 de la Ley Nº 524-A y su decreto reglamentario para proceder con una designación inmediata que no afectara el funcionamiento del Directorio.

El nuevo titular, quien según las autoridades reúne las condiciones legales para el desempeño del cargo, asumió sus funciones el 1 de enero de 2026. López permanecerá en la presidencia interina hasta el 10 de diciembre de 2027, plazo que corresponde al tiempo restante del mandato original del miembro que reemplaza.