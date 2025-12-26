Robó, pasó un semáforo en rojo y destruyó un móvil policial

Efectivos de la Comisaría 5° lograron la aprehensión de un hombre de 23 años tras una peligrosa persecución en el departamento de Santa Lucía. El despliegue policial se inició en el cruce de Avenida Libertador y Colón, cuando los agentes observaron al sospechoso ignorar un semáforo en rojo y emprender una fuga a alta velocidad tras recibir la voz de alto.

Al momento de ser interceptado, las autoridades descubrieron que el sujeto acababa de protagonizar un asalto bajo la modalidad de arrebato. La víctima fue una mujer de 69 años, a quien le sustrajeron sus pertenencias en las inmediaciones de las calles Gardel y Sargento Cabal.

Publicidad

Durante el procedimiento de detención, el joven opuso resistencia y lanzó puntapiés contra una motocicleta policial. El ataque provocó la caída del oficial motorista y causó la ruptura del vehículo oficial. Tras identificar al aprehendido, se constató que sobre él pesaba un pedido de captura por rebeldía.

Como resultado del operativo, la policía secuestró la suma de 400.000 pesos en efectivo, un teléfono celular Motorola G72 y el rodado en el que se movilizaba el delincuente. El caso quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia, mientras que el detenido fue puesto a disposición de la justicia.