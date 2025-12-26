Lo que popularmente se conoce como “duendes rojos” en el cielo corresponde a un fenómeno real y estudiado por científicos conocido como sprites rojos, un tipo de Evento Luminoso Transitorio (TLE) que ocurre en la mesósfera terrestre (entre unos 50 y 85 km de altura) por encima de tormentas eléctricas intensas.

Estos destellos de luz son breves, duran solo milisegundos, y se producen después de descargas eléctricas muy potentes durante las tormentas. Se los observa como flashes rojo-carmesí con formas que pueden parecer columnas, tentáculos o medusas luminosas por la manera en que se excita el nitrógeno en la atmósfera superior.

La NASA y observadores de fenómenos atmosféricos explican que los sprites no se comportan como los rayos tradicionales, que se dirigen hacia el suelo; en cambio, son descargas que se disparan hacia arriba desde las nubes de tormenta, lo que los hace especialmente difíciles de ver desde tierra.

Debido a su extrema fugacidad y altitud, capturarlos en fotografía requiere condiciones específicas:

Tormentas fuertes con actividad eléctrica intensa sobre el horizonte.

Cielos oscuros sin contaminación lumínica, preferentemente de noche.

Cámaras con capacidad de larga exposición y lentes amplios para cubrir el cielo por encima de las nubes.

Paciencia y sincronización, dado que los sprites duran fracciones de segundo y ocurren de manera impredecible cerca de los relámpagos comunes.

NASA incluso promueve proyectos de ciencia ciudadana, como Spritacular, que invitan a los aficionados a enviar fotografías de sprites para ayudar a construir una base de datos científica sobre estos eventos y entender mejor su relación con las tormentas.

Aunque son imposibles de ver a simple vista debido a su rapidez y altura, los sprites han sido captados desde la Estación Espacial Internacional y por fotógrafos en tierra en distintas partes del mundo, demostrando que, con la técnica adecuada, estos “duendes rojos” pueden ser testigos fascinantes de la actividad eléctrica en nuestra atmósfera.