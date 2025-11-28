Cultura y Espectáculos > Inédito
A qué famosa periodista tentaron para estar en Gran Hermano Generación Dorada
POR REDACCIÓN
A solo tres meses de que dé inicio una nueva edición de Gran Hermano, la expectativa crece, especialmente porque se trata de la edición especial Generación Dorada. Este reality permitirá la participación de ex concursantes, famosos y desconocidos, y dentro de pocos días se realizará el último casting abierto.
Fue el conductor Ángel de Brito quien, en su programa LAM, reveló la identidad de una importante periodista que fue tentada para ingresar a la casa de Telefe. De Brito, que ya había confirmado que Thiago y Pestañela serían parte del reality, aseguró que convocaron a Marcela Tauro.
El periodista detalló que la producción de Telefe está en pleno proceso de selección de celebridades para la edición. "Están seleccionando a los famosos.¿Saben a quién llamaron de acá? A Marcela Tauro y al hijo", aseguró Ángel de Brito.
La posible incursión de Tauro en el reality genera un conflicto laboral, ya que la periodista es la actual conductora de Infama en América. Para poder trabajar en Telefe, debería abandonar su puesto, una situación similar a la que enfrentó Marixa Balli al irse a MasterChef Celebrity.
De Brito, entre risas, comentó sobre cómo podría ser la permanencia de Tauro en el aislamiento: "La tauro mata a alguien ahí adentro. No se aguanta en Intrusos dos horas sin pelear, imaginate ahí adentro". No obstante, el conductor se mostró entusiasta ante la idea: "Ojalá entre", opinó.
En el mismo ciclo, otro de los panelistas, Pepe Ochoa, sugirió otra figura conocida para el reality: "Nazarena Vélez tendría que entrar a Gran Hermano". La actriz, presente en el estudio, "solo se limitó a reír", sin confirmar si ya recibió una convocatoria.
La edición Gran Hermano Generación Dorada comenzará en febrero de 2026 y se celebra al cumplirse 25 años desde la primera edición. Santiago del Moro ya adelantó que la casa cambiará por completo, al punto de que no será reconocible. Los productores están enfocados en la selección de un buen elenco para llevar adelante el programa. Fede Bongiorno reveló cuál es la prioridad del equipo de casting: "Quieren priorizar que la gente quiera jugar y no se vaya por la giratoria".
