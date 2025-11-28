Lara Piro, abogada de Icardi, fulminó a Payarola y lanzó dardos hacia Wanda Nara

La detención de Nicolás Payarola, exabogado de Wanda Nara, ha reactivado los testimonios de aquellos que alertaron sobre su modus operandi mucho antes de que la Justicia interviniera. Entre las voces que cobran mayor relevancia se encuentra la de Lara Piro, abogada de Mauro Icardi, quien mantuvo fuertes enfrentamientos con el letrado durante meses. Piro fue una de las primeras en denunciar públicamente las maniobras del detenido.

Su trabajo como representante legal en la conflictiva separación entre Icardi y Nara la obligó a cruzarse en reiteradas oportunidades con Payarola. Según sostiene Piro, el abogado no solo entorpecía los expedientes, sino que mantenía conductas que ella misma había calificado como propias de un estafador.

Al ser consultada tras la detención, Piro expresó su alivio y afirmó: "No me suelo alegrar de las desgracias ajenas, pero sí me alegra que se haga justicia porque hubo muchas familias damnificadas". La abogada de Icardi recordó que, durante su labor en el entorno legal de Wanda y Mauro, debió lidiar con una sucesión de episodios irregulares. Explicó que, a ellas como profesionales, Payarola les hizo "muchas chanchadas".

Las tensiones habían escalado al punto de recibir presiones directas. "Me tuve que bancar muchas amenazas", afirmó. Piro destacó que con ella se contactaron más de 10 personas. Subrayó que tuvo la decencia de denunciarlo públicamente, ya que varios de los testimonios que recibió coincidían en el mismo patrón de estafa.

Piro remarcó que el peso mediático de Payarola venía incentivado por su vínculo público con Wanda Nara. Señaló que "Wanda le daba promoción (como profesional) y él creía que iba a poder seguir estafando gente". Según su relato, esa exposición generaba una suerte de blindaje informal que dificultaba las denuncias, ya que "Hay que estar muy limpio para salir a señalarlo, porque sino te amenazaba". La abogada reveló que tuvo miedo, pero no se detuvo, y aseguró que el comportamiento de Payarola perjudicaba directamente los avances de una de las causas en las que se enfrentaban: "Entorpeció el expediente de todas formas. No teníamos posibilidad de dialogar con él".

Respecto al futuro procesal del exabogado, Piro fue contundente: "Jurídicamente no veo posibilidad de que puedan liberarlo". Agregó que la caución era de 300 mil dólares, aunque no sabía si la había pagado.

Finalmente, la letrada también se refirió al rol de Wanda Nara en todo este proceso, admitiendo que la empresaria había sido advertida sobre los movimientos del abogado: "Ella estuvo al tanto y fue puesta en conocimiento". No obstante, Piro contempló una posibilidad de defensa para la empresaria: "Por ahí es otra víctima y también la tuvo amenazada o extorsionada con algo". Sin embargo, cerró la controversia con una frase categórica, citando las palabras de su cliente Icardi: “No creo que ella sea víctima de él. Lo cito a Mauro: Cada uno tiene el abogado que se merece".

Sobre la "celebración" de Mauro Icardi ante la detención, Piro concluyó asegurando que el jugador "siempre estuvo al tanto de quién era Payarola, fue el primero en enterarse del daño a los Montiel".