La crisis entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la Casa Rosada volvió a quedar expuesta este miércoles en el inicio del acto de jura de senadores. Según fuentes calificadas del Gobierno, desde la conducción del Senado se intentó impedir el ingreso de Karina Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quienes finalmente lograron acceder al recinto acompañados por la futura jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich. “Victoria no quería que fuéramos, pero no pudo evitarlo”, afirmó una fuente del entorno presidencial.

De acuerdo a la versión oficialista, se habrían cerrado los accesos internos desde Diputados para bloquear el paso de ambos funcionarios. Desde el entorno de Villarruel negaron las acusaciones y aseguraron: “No tenemos constancia de ello”. Aun así, el episodio profundizó una ruptura que, según señalan en Balcarce 50, “no tiene retorno”.

En la Casa Rosada sostienen que el Presidente recibió pruebas de presuntas maniobras políticas de Villarruel para proyectar un armado propio en caso de una salida anticipada de Javier Milei. “Javier no suele perdonar ciertas cosas… y no lo hizo porque le llegó información”, explicaron fuentes oficiales.

En paralelo, Bullrich (que encabezó las últimas reuniones del oficialismo) ya actúa como jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta y busca ordenar la interna para garantizar el avance de la reforma laboral, que será prioridad en las sesiones extraordinarias. Sin embargo, varios senadores admiten que la aprobación antes de fin de año es improbable y anticipan un debate extendido hasta 2026.

En ese marco de reacomodamientos, la Cámara acordó que el diploma de la senadora electa Lorena Villaverde regrese a comisión, por lo que no será votado en el recinto. La legisladora, cuestionada por su historial judicial, aguardará una nueva definición sobre su situación.

Además, el oficialismo analiza una reestructuración interna con tres áreas (administrativa, parlamentaria y de coordinación) para ordenar el trabajo legislativo. Mientras tanto, algunos senadores aprovecharon la jornada para reclamar lugares estratégicos en comisiones, aunque desde los despachos libertarios aseguran que las presidencias actuales se mantendrán, al menos por ahora.

Con este escenario, y con la relación entre Villarruel y los hermanos Milei completamente quebrada, el Senado se encamina hacia una nueva etapa marcada por tensiones internas, reacomodamientos de poder y una agenda legislativa que el Gobierno pretende acelerar pese a la resistencia política.