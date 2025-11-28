Gustavo Costas fue elegido por la Liga Profesional como el mejor Director Técnico de los octavos de final del Torneo Clausura 2025, tras el agónico 3-2 con el que Racing venció a River en el estadio Presidente Perón. El reconocimiento, anunciado en las últimas horas, destacó el carácter y la remontada del equipo académico en un partido decisivo. “Gustavo Costas es el Mejor DT de los octavos de final. Racing metió un triunfazo agónico en el Cilindro y pasó a los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2025”, informó la organización del certamen en sus canales oficiales.

El galardón llega en un momento de consolidación para la “Academia”, que sostiene un crecimiento constante bajo la conducción del entrenador. Costas logró fortalecer sectores del equipo que venían mostrando irregularidades, revitalizar rendimientos individuales clave y dotar al plantel de una identidad intensa y ofensiva, atributos que quedaron en evidencia frente a River.

Con el triunfo consumado y el pase a la siguiente instancia, Racing enfrentará a Tigre en los cuartos de final de los Playoffs. El equipo llega con un envión anímico significativo y con la confianza renovada de sus hinchas, que lo posicionan como uno de los grandes candidatos a quedarse con el título del Torneo Clausura.

El encuentro ante Tigre ya tiene designaciones arbitrales: Andrés Merlos será el juez principal, acompañado por Pablo Acevedo y Juan Mamani como asistentes; Bruno Amiconi será el cuarto árbitro. En el VAR estará Pablo Dóvalo junto a Juan Pafundi como AVAR.