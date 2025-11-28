Echaron a Pilar Smith de Telefe: el oscuro motivo detrás de la decisión

La repentina salida de Pilar Smith de Telefe causó sorpresa en el mundo del espectáculo. La situación generó un "abanico de versiones" sobre los motivos internos que desencadenaron la ruptura con la señal.

El escándalo se hizo público cuando Angie Balbiani lanzó un enigmático en Puro Show, revelando que la "histórica figura de Telefe fue despedida y su destino sería América TV".

A esta información inicial, Pampito sumó detalles cruciales sobre las tratativas previas que habrían tensado la relación. El panelista explicó que a Smith "la habían llamado para ir a Intrusos y Infama". Sin embargo, la periodista "pidió una fortuna, mucha plata que se salía del presupuesto, y obra social para ella y sus hijos". Pampito destacó el motivo de estas altas exigencias: Smith "quería todo, porque en Telefe está en relación de dependencia”.

Nancy Duré agregó un factor clave que alimentaba el malestar de la periodista dentro de la señal. Duré señaló: "Lo que yo sé es que ella se siente un poco ninguneada en Telefe, quería tener la oportunidad de conducir y no se la dieron". La periodista buscaba "despegar de alguna manera", pero su vínculo de dependencia con el canal la frenaba. Duré enfatizó que Smith "tenía relación de dependencia con el canal y para irse a otro tenía que renunciar, y no quería”.

En medio de la multiplicación de estas versiones al aire, Balbiani recibió una comunicación de la propia implicada. Balbiani aclaró que le "llegó un mensaje de Pilar Smith porque dice que en el graph pusimos que la echaron y en realidad la despidieron. No es lo mismo". La periodista le recordó a sus colegas que "los periodistas deben ir con la verdad”.

No obstante, Pampito ofreció la pieza final del rompecabezas. Citando información de Pablo Montagna, afirmó que la decisión del canal se aceleró cuando Telefe se enteró de las negociaciones avanzadas de Smith con América. En ese sentido, Pampito fue contundente: “Como Pilar se iría a América, cuando Telefe se enteró de eso la rajaron”.