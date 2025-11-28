Griselda Siciliani confirmó la noticia más tristes de todas

Tras el arrollador rendimiento de su tercera temporada, la ficción argentina Envidiosa se ha consolidado como uno de los éxitos recientes más notables en plataformas, logrando instalarse nuevamente en el Top 10 global. Con este impulso, la serie creada para Netflix se prepara para su desenlace.

Griselda Siciliani, protagonista de la historia, confirmó durante su paso por Bondi Live que la producción ya tiene asegurado su cierre. Sin vueltas, la actriz reveló: "Hay cuarta y última temporada". Lo más sorprendente es que la entrega final ya está completada. Siciliani comentó con entusiasmo que la temporada final "Terminó y ya está hecha".

Aunque la expectativa es alta, incluso dentro del equipo, la actriz desconoce cuándo el público podrá verla. "No sé cuándo se estrena, no me lo dicen ni a mí", comentó entre risas. Sin embargo, adelantó que la despedida de Vicky estará a la altura del fenómeno que generó la serie: "Cierra espectacular. La cuarta temporada es una locura".

La actriz aprovechó la conversación para analizar el impacto de Envidiosa y la fuerte conexión que su protagonista, Vicky, logró con la audiencia a lo largo de las tres temporadas emitidas. Siciliani relató que la posibilidad de éxito se notaba durante el proceso de producción: "Esperaba que fuera bien, porque mientras lo vas haciendo te vas dando cuenta. Nos dábamos cuenta que era gracioso y el nivel de empatía que podía tener".

La identificación del público con Vicky resultó clave, a pesar de que es un personaje lleno de contradicciones, imperfecciones, y que resulta filoso. Siciliani profundizó en la complejidad del personaje, señalando que la serie asumió un riesgo narrativo muy grande. Explicó: "Tenía un peligro muy grande: un personaje muy polémico y muy difícil de empatizar. Te parece insoportable, te da ternura o las dos cosas".

Este riesgo se debía a que la serie se sostiene completamente sobre ella: "Es una serie basada en un personaje que tiene todas las escenas y si ese personaje no te gusta, no te gusta la serie y quedás en el capítulo dos. Era un riesgo". Para la actriz, esta dualidad fue el motor del corazón y el humor de la ficción: "Tiene las miserias que tenemos todos, y eso conspira a favor de la comedia porque tiene todo muy exacerbado. Después está el momento en que uno pueda divertir y emocionar".

Finalmente, Siciliani recordó cómo fue el ofrecimiento inicial para este proyecto, justo cuando estaba escrito el primer capítulo: "Netflix tiene una serie para hacer con vos. Se llama Envidiosa y es un personaje así, así y asá". Aunque fue la primera a la que contactaron, la actriz cree que la serie no fue escrita originalmente pensando en ella: "Creo que no fue escrito para mí, nunca pregunté, pero sí fui la primera a la que llamaron".