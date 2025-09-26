Publicidad
Provinciales > Empleo

Accesorios Juana abre búsqueda de personal en San Juan

La firma abrió una convocatoria para cubrir puestos en su local de San Juan. Se requiere disponibilidad full-time y ser mayor de 18 años. Los interesados deben enviar su CV por correo electrónico.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Accesorios Juana abre vacantes para mayores de 18 años en San Juan. Foto: Gentileza.

La empresa Accesorios Juana anunció la apertura de una búsqueda laboral destinada a reforzar su equipo de trabajo en la Ciudad de San Juan. La convocatoria está orientada a cubrir puestos en atención al público y cajeros, dos áreas claves para el funcionamiento de la firma.

Según se informó, los requisitos básicos para aplicar son contar con disponibilidad horaria full-time y tener más de 18 años. La empresa no detalló experiencia previa obligatoria, aunque se valorará la predisposición y las aptitudes para el trato con clientes.

Los postulantes deberán enviar su currículum vitae a la dirección de correo electrónico grupojuana.cv@gmail.com, desde donde se centralizará la recepción de solicitudes y se coordinarán las entrevistas correspondientes.

