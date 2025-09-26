Mundial Sub-20 de fútbol: cuándo debuta Argentina y sus rivales

Con la atención del fútbol nacional centrada en el futuro, la Selección Argentina Sub-20 se alista para disputar la edición 2024 del Mundial de la categoría en Chile. Bajo la dirección técnica de Diego Placente, el elenco juvenil se perfila como uno de los serios contendientes al título, buscando sumar una nueva estrella a su palmarés en el certamen que arranca este sábado 27 de septiembre.

Argentina quedó encuadrada en el Grupo D, una zona de alta exigencia donde deberá medirse contra Italia, Australia y Cuba. La expectativa por ver en acción a las jóvenes promesas del país es enorme, con una nómina que combina talento local con figuras que ya militan en el fútbol europeo y sudamericano, como Gianluca Prestianni (Benfica) y Alejo Sarco (Bayer Leverkusen). El campeonato contará con 24 selecciones distribuidas en seis grupos.

Fecha y sedes del debut albiceleste

El Mundial dará su pistoletazo de salida este sábado 27 de septiembre a las 19:30, cuando la anfitriona Chile enfrente a Nueva Zelanda. El estreno de Argentina será al día siguiente, el domingo 28, a las 19:45 frente a Cuba. Posteriormente, la fase de grupos continuará el miércoles 1 de octubre contra Australia y cerrará el sábado 4 ante Italia, manteniendo el mismo horario en todos sus compromisos. Las sedes del torneo serán las ciudades de Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca, con la final programada para el 19 de octubre.

El formato de clasificación a la fase final permitirá que los dos mejores equipos de cada grupo avancen a los octavos de final. Además, los cuatro mejores terceros de la fase inicial también conseguirán su boleto, completando así la lista de 16 países que lucharán por el campeonato.

La lista de talentos y los grupos del Mundial

El cuerpo técnico de Placente ha convocado a una mezcla de talento nacional e internacional, destacando nombres como Dylan Gorosito y Milton Delgado de Boca, Ian Subiabre de River, y Álvaro Montoro del Botafogo.

Los Grupos del Mundial Sub-20:

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón, Egipto.

Grupo B: República de Corea, Ucrania, Paraguay, Panamá.

Grupo C: Brasil, México, Marruecos, España.

Grupo D: Italia, Australia, Cuba, Argentina.

Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia, Sudáfrica.

Grupo F: Colombia, Arabia Saudí, Noruega, Nigeria.