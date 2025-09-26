Cinco años tuvieron que pasar para que la familia de Julieta Viñales pudiera llevar a juicio al hombre al cual acusa de quitarle la vida. La joven de 18 años falleció en 2020 tras someterse a una operación de amígdalas de la que nunca logró recuperarse, hecho que derivó en la acusación de mala praxis contra el médico que la intervino, el doctor Maximiliano Babsía. El imputado declaró este viernes 26 de septiembre. “Después de Julieta, no operé más de amígdalas”, dijo. Y agregó: "Soy cristiano y con mi familia oramos por ella".

El juicio comenzó el martes 9 de septiembre. En ese primer tramo, el médico Babsía se abstuvo de declarar y recién lo hizo este viernes. Sí, en las primeras audiencias, declararon varios testigos, entre ellos los padres de Julieta, quienes brindaron un testimonio crudo y responsabilizaron directamente al profesional. "Si hubiera aceptado que se equivocó, lo habríamos entendido, pero nunca dijo nada. Siempre dijo que estaba bien, que incluso quedaba en Terapia Intensiva para un mejor monitoreo, no porque estuviera grave. Nos abandonó en el peor momento", sostuvo en el juicio, Cyntia Aboal, mamá de Julieta.

Por su parte, el padre, Leonardo Miguel Viñales, tuvo un relato breve pero contundente. Recordó el llamado de urgencia del Hospital Rawson a las 3 de la madrugada, que los sorprendió. "Había una persona arriba de mi hija haciendo RCP y la cama era un charco de sangre".

Este viernes 26 de septiembre fue el turno de Babsía, único imputado en la causa. El médico explicó en detalle cómo se desarrolló la cirugía y reconoció que fue una intervención compleja debido a que Julieta tenía amígdalas grandes. También sostuvo que la paciente recibió todas las indicaciones médicas al momento de retirarse: reposo absoluto y dieta líquida fría.

“He operado a más de mil pacientes, todos tienen mi número y pueden llamarme a la hora que sea”, señaló el profesional en su declaración. En un momento, visiblemente afectado, se quebró y expresó: “La peor parte se la llevó la familia Viñales, pero para nosotros también fue una tragedia”.

Con este testimonio, el juicio avanza hacia su etapa de definiciones, mientras la familia de Julieta espera que la Justicia determine las responsabilidades por la muerte de la joven.

El juicio está llegando a su cierre, falta que se realice los alegatos, las últimas palabras del acusado y la sentencia del juez Ricardo Moine. La fiscal Yanina Galante y la abogada Cristina Naveda, en representación de la familia Viñales, son la parte querellante o acusadora. Pueden pedir una condena que va desde los seis meses a los cinco años de prisión de acuerdo al grado de gravedad que consideren del hecho por el delito de homicidio culposo. Así como también pueden pedir el doble de inhabilitación para ejercer como médico para Babsía.

Por su parte, los abogados defensores de Babsía, Fernando Castro y Federico Petrignani, seguramente vayan por la absolución del profesional de la salud.