Con fibra óptica y Starlink, llevan internet a escuelas y espacios públicos de Jáchal
POR REDACCIÓN
El departamento de Jáchal dio un paso histórico en conectividad con el lanzamiento oficial de “Jáchal Conectado”, un programa que garantiza internet de alta velocidad en toda la comunidad. El acto fue encabezado por el intendente Matías Espejo, acompañado por el coordinador de Gabinete, Arístobulo Tejada, y el coordinador del área Informática, Manuel Tabanick.
Durante la presentación, se realizó una conexión en vivo con distintos puntos estratégicos del departamento (Mirador de Huaco, Huerta de Huachi, La Ciénega y la Terminal de Ómnibus) demostrando la efectividad y el alcance del sistema en tiempo real. El proyecto combina más de 18 km de fibra óptica con 13 antenas satelitales Starlink, ofreciendo velocidades de entre 300 y 600 Mbps y ancho de banda ilimitado incluso en zonas rurales.
El programa abarca 45 puntos activos en todo el departamento (34 con fibra óptica y 13 satelitales) y beneficia directamente a más de 25.000 vecinos, estudiantes, docentes, turistas y personal municipal. Todos los puntos cuentan con soporte técnico 24/7, garantizando un servicio estable y seguro.
Según destacó el intendente Espejo durante el lanzamiento: “Hoy vivimos un hito histórico en conectividad. Este sistema integral permite fortalecer la educación, la seguridad, la salud, el turismo y la producción, enlazando comunidades que nunca antes habían tenido acceso a internet”.
Entre los espacios alcanzados por el programa se incluyen escuelas, Centros de Integración Comunitaria, el Anfiteatro Buenaventura Luna, el Camping La Ciénega, la Huerta de Huachi, plazas y comunidades rurales. Además, se dispone de antenas móviles y vehículos conectados para emergencias y eventos masivos.
Con la implementación de “Jáchal Conectado”, el departamento se consolida como un modelo de modernización tecnológica y desarrollo comunitario dentro de la provincia, promoviendo la inclusión digital y la innovación en todos los sectores de la sociedad.
