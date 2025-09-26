Una reconocida empresa del sector transporte ha abierto una atractiva oportunidad laboral, buscando incorporar a su equipo un Oficial Mecánico. Esta posición clave requiere un perfil técnico y especializado, dada la naturaleza del trabajo con vehículos de gran porte.

Perfil requerido

Mecánica

Electro-Mecánica

Mecánica Pesada

Se valorará especialmente a aquellos candidatos que posean un fuerte conocimiento y experiencia directa en el mantenimiento y reparación de flotas pesadas.

La empresa ha sido clara al establecer tres requisitos fundamentales que los aspirantes deben cumplir para ser considerados:

Conocimientos demostrables en Mecánica Pesada: Experiencia y habilidad práctica en el mantenimiento de vehículos de gran tamaño (camiones, autobuses, maquinaria pesada).

Experiencia en Diagnóstico: Capacidad para utilizar herramientas y software de diagnóstico para identificar fallas y averías de manera precisa.

Experiencia en Reparaciones: Habilidad comprobada para llevar a cabo reparaciones complejas y garantizar el óptimo funcionamiento de los vehículos.

Cómo Postularse

Los interesados que cumplan con los requisitos y deseen formar parte del equipo de esta importante compañía de transporte deben enviar su Curriculum Vitae (CV) actualizado al siguiente correo electrónico: puestotallersj@gmail.com