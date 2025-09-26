Publicidad
Publicidad

Provinciales > Oferta laboral

Buscan oficial mecánico para importante empresa de transporte

Una importante empresa de transporte ha lanzado una convocatoria de empleo para cubrir el puesto de Oficial Mecánico. La búsqueda está orientada a profesionales técnicos con conocimientos demostrables.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La empresa invita a los profesionales del rubro a postularse. Foto: Gentileza.

Una reconocida empresa del sector transporte ha abierto una atractiva oportunidad laboral, buscando incorporar a su equipo un Oficial Mecánico. Esta posición clave requiere un perfil técnico y especializado, dada la naturaleza del trabajo con vehículos de gran porte.

Perfil requerido

  • Mecánica
  • Electro-Mecánica
  • Mecánica Pesada

Se valorará especialmente a aquellos candidatos que posean un fuerte conocimiento y experiencia directa en el mantenimiento y reparación de flotas pesadas.

Publicidad

La empresa ha sido clara al establecer tres requisitos fundamentales que los aspirantes deben cumplir para ser considerados:

  • Conocimientos demostrables en Mecánica Pesada: Experiencia y habilidad práctica en el mantenimiento de vehículos de gran tamaño (camiones, autobuses, maquinaria pesada).
  • Experiencia en Diagnóstico: Capacidad para utilizar herramientas y software de diagnóstico para identificar fallas y averías de manera precisa.
  • Experiencia en Reparaciones: Habilidad comprobada para llevar a cabo reparaciones complejas y garantizar el óptimo funcionamiento de los vehículos.

Cómo Postularse

Los interesados que cumplan con los requisitos y deseen formar parte del equipo de esta importante compañía de transporte deben enviar su Curriculum Vitae (CV) actualizado al siguiente correo electrónico: puestotallersj@gmail.com

Publicidad

 

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS