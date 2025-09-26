Reino de Hunza, la reconocida tienda saludable, ha hecho un llamado público para cubrir una importante vacante en su equipo de producción: un/a Panadero/a con experiencia comprobable. La empresa busca talento con habilidades sólidas y probadas en el oficio para mantener y elevar la calidad de sus productos horneados.

La convocatoria está dirigida a profesionales de la panadería que puedan demostrar su trayectoria y conocimientos en el área. La experiencia es un requisito imprescindible para postularse a este puesto.

Publicidad

Cómo Postularse

Para formar parte del equipo de Reino de Hunza, los interesados deben enviar su Curriculum Vitae (CV) junto con referencias comprobables que respalden su experiencia laboral. Toda la documentación debe ser enviada a la siguiente dirección de correo electrónico: reinodehunzarrhh@gmail.com