San Juan se suma a las provincias que cuentan con la funcionalidad Atributo a Bordo de SUBE, un avance tecnológico que permite a los usuarios activar beneficios sociales, actualizar su tarjeta o finalizar el registro directamente desde el colectivo. Esta herramienta ya está disponible en más de 11.000 unidades que circulan en todo el país, mejorando la experiencia de viaje al eliminar la necesidad de acudir a una Terminal Automática.

El sistema funciona de manera sencilla: al subir al colectivo, el usuario debe informar al chofer que necesita activar el beneficio o finalizar el registro, apoyar la tarjeta SUBE en el validador y esperar la confirmación del sistema, siempre que el dispositivo tenga conexión a internet. Una vez completada la operación, la tarifa social queda activa de inmediato.

Publicidad

La funcionalidad de Atributo a Bordo está presente en la Ciudad de San Juan, así como en otras 11 provincias, entre ellas Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Fe, Tucumán, Córdoba, Catamarca y Jujuy, abarcando tanto capitales como localidades del interior.

Además, los usuarios mantienen la posibilidad de activar o actualizar descuentos sociales a través de Terminales Automáticas SUBE (TAS) o mediante la app SUBE, disponible para celulares con Android 6 o superior y tecnología NFC.

Publicidad

Con esta implementación, SUBE reafirma su compromiso con la innovación en transporte urbano, brindando soluciones tecnológicas que responden a las necesidades de millones de pasajeros y fortaleciendo la inclusión social a través de la movilidad. Para más información sobre Atributo a Bordo, los usuarios pueden visitar la página oficial argentina.gob.ar/sube o seguir las cuentas oficiales en X, Facebook e Instagram.