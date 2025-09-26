El mercado de criptomonedas está viviendo una jornada turbulenta, bautizada por algunos analistas como un "septiembre rojo". La criptomoneda líder, Bitcoin (BTC), cotiza alrededor de los $109.000, un mínimo no visto desde el pasado mes de agosto, registrando una caída diaria del 1,6%. Por su parte, Ethereum (ETH) también se vio afectado, perforando la barrera de los $4.000 y cotizando en torno a los $3.900, con una baja diaria del 0,7%.

Millones liquidados y señales de agotamiento

La intensa "sangría" del mercado es consecuencia directa de una liquidación masiva de posiciones. Según datos de CoinGlass, en solo unas horas se liquidaron más de $1.100 millones, siendo la inmensa mayoría ($1.000 millones) de posiciones largas (alcistas) en Bitcoin. Este evento ha generado una onda expansiva, arrastrando al resto de las principales altcoins con caídas notables: Dogecoin cae 1,6%, XRP un 3,2%, Solana un 2,5%, y BNB se contrae un 4,9%.

Publicidad

Analistas de la firma Glassnode habían advertido en su último informe sobre "signos de agotamiento" en la criptomoneda líder. La consultora señaló que los holders de largo plazo han comenzado a tomar ganancias, y los flujos de inversión hacia los fondos cotizados (ETF) de Bitcoin se han desacelerado de forma significativa.

"A menos que la demanda de instituciones y holders vuelva a alinearse, el riesgo de un enfriamiento más profundo sigue siendo alto", alertó la consultora. Este actual ciclo alcista se extiende ya por 1.030 días, acercándose al promedio de 1.060 días de los dos bull markets anteriores.

Publicidad

Un mes históricamente adverso

Este desplome ha borrado prácticamente todas las ganancias que habían posicionado a este mes como el segundo mejor septiembre en la historia de Bitcoin. Históricamente, septiembre es un mes adverso para el activo cripto: 8 de 11 septiembres han cerrado en rojo. Los inversores esperan que se mantenga la tendencia favorable que históricamente caracteriza a octubre.