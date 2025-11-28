Actuación y canto, el pasado oculto de Ian Lucas, nuenvo novio de Evangelina Anderson

Los rumores de un nuevo romance sacuden el ámbito del espectáculo y la televisión. Se trata de Evangelina Anderson y su compañero de reality, Ian Lucas, quien es 16 años menor que ella.

Tras semanas de compartir el set de MasterChef Celebrity, la amistad entre el influencer y la modelo habría escalado. Se rumorea que este vínculo ya "dio un paso más" y que "se estarían conociendo como pareja". Esta presunta relación comenzaría a meses de que ambos se separaran de sus respectivas parejas.

La conexión de Ian Lucas con la familia de Anderson es notable, ya que las hijas de la modelo son "muy fanáticas de él", y esto quizás los unió aún más. De hecho, los hijos de Evangelina Anderson, al igual que los de Wanda Nara, "se volvieron fanáticos de él". La cercanía entre Anderson y Lucas es tal que se comenta que están "muy cerca", "se están conociendo" y "van a bailar". Los indicios de este posible vínculo son tan fuertes que ya existen "fotos reveladoras" que "delatan el romance secreto" de Evangelina Anderson e Ian Lucas, con un "detalle que los dejó expuestos".

Ian Lucas se presentó en el programa como influencer. Nació el 14 de marzo de 1999 en Banfield, Buenos Aires, y la realidad es que tiene una larga trayectoria en televisión.

En 2015, participó del reality Laten corazones donde cantó con su padre. A pesar de que el programa no fue un gran éxito, lograron conseguir "cierta popularidad en el público". Un año después, en 2016, eligió volcarse a YouTube. Según Lucas relató, esta actividad comenzó como una "vía de escape del divorcio de sus padres". Actualmente, el influencer "cuenta con más de 35 millones de seguidores", aunque antes ya había sido popular en Facebook con sus "video respuestas divertidas".

Posteriormente, Lucas decidió incursionar en la música, lo que fue su primera pasión. En 2019, se asoció con otro youtuber uruguayo, Fede Vigevani, captando al "público más difícil: el infantil/juvenil". Gracias a este éxito, consiguieron "ganar lo suficiente para hacer sus propias canciones". A principios de 2025, realizaron varios shows en Movistares Arena y emprendieron una "gira importante por otros países". Además, tienen programada una presentación en el Estadio Vélez en diciembre.

Fuera de la relación con Anderson, Lucas formó una gran amistad con Maxi López, quien "lo adoptó como a un hijo". Este año, el influencer también "colaboró musicalmente con La Joaqui", otra de sus compañeras de MasterChef Celebrity.