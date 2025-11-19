El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, decidió dar marcha atrás con su renuncia y permanecerá en el gabinete nacional, luego de que el presidente Javier Milei le solicitara de manera directa que continúe al frente de la cartera. La definición cierra una de las incógnitas abiertas respecto a la renovación del equipo que acompañará al mandatario en el próximo período.

Según confirmaron fuentes oficiales, el funcionario mantuvo diversas reuniones tras las elecciones del 26 de octubre, en las que La Libertad Avanza obtuvo un amplio triunfo, y allí recibió el pedido expreso del Presidente para que permanezca en el cargo. Desde el Gobierno aseguraron que hubo un “reconocimiento a la gestión realizada” en estos dos años y que Milei mantiene plena confianza en su trabajo.

La continuidad del ministro resulta clave por la agenda que enfrenta el área desde diciembre: la definición de los dos jueces para completar la Corte Suprema, la elección del nuevo Procurador General y la cobertura de alrededor del 40% de los cargos vacantes en el fuero federal, incluidos jueces, fiscales y defensores. En ese marco, Sebastián Amerio, actual viceministro, seguirá siendo una figura central por su rol en la articulación con el Poder Judicial.

Ayer, Cúneo Libarona mantuvo una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada. Si bien no trascendieron detalles, el encuentro reforzó la línea de continuidad. El ministro había adelantado semanas atrás su intención de dejar el cargo debido a una operación de alta complejidad y compromisos académicos en Alemania, lo que había abierto especulaciones sobre posibles reemplazos.

Con su permanencia definida, quedan ahora dos cargos pendientes por resolver: la sucesión de Patricia Bullrich en Seguridad, quien asumirá como senadora y jefa del bloque libertario en la Cámara Alta, y la del ministro de Defensa, Luis Petri, quien jurará como diputado nacional el 10 de diciembre. Desde el Gobierno admiten que Milei no tiene apuro y que hay margen para definir a sus reemplazos antes del inicio del próximo mandato.

Entre los nombres en danza aparecen dos funcionarias que hoy trabajan cerca de los ministros salientes: Alejandra Monteoliva, actual número dos de Seguridad, y Luciana Carrasco, jefa de Gabinete de Defensa. Sin embargo, las fuentes remarcaron que la decisión final será tomada por Milei junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien ganó mayor influencia en el armado político para la segunda etapa del gobierno.