Luego de una semana de armonía y felicidad con sus hijas Francesca e Isabella, Mauro Icardi regresó a Turquía para sumarse al Galatasaray. Junto a él lo hará su pareja, la China Suárez, quien tampoco viajará con sus hijos en esta oportunidad.

Si bien se sabía que Magnolia y Amancio se quedan con Benjamín Vicuña, con quien Suárez no logró un acuerdo claro para dividir las vacaciones, también se confirmó que Rufina Cabré no volará con su madre a Estambul.

El motivo detrás de la permanencia de Rufina en Buenos Aires fue revelado por Yanina Latorre: “Porque es el casamiento del padre, entonces hasta que sea el casamiento de Nicolás se queda en Buenos Aires, no se vuelve con la China”.

Rufina Cabré se había ido a vivir a Estambul con la China Suárez, y Nicolás Cabré había aceptado la decisión de la adolescente. Sin embargo, la celebración nupcial de su padre, Nico Cabré, y Rocío Pardo, cambió los planes.

La adolescente tendrá un rol preponderante en la boda de la pareja. A propósito de la nena, Rocío Pardo habló sobre la relación que tienen, e incluso fueron juntas a probarse los vestidos que utilizarán en el evento.