Un nene de dos años murió el martes pasado tras caer por el hueco de un ascensor desde el octavo piso de un edificio del barrio porteño de Flores. El trágico episodio ocurrió por la tarde en un inmueble ubicado sobre la avenida Avellaneda al 2400, y todo apunta a que se trató de un accidente vinculado a una falla en la puerta del elevador.

De acuerdo con fuentes policiales, el ascensor habría quedado abierto en un momento inoportuno, lo que permitió que el menor accediera al hueco y cayera hasta el subsuelo del edificio. La secuencia aún es materia de investigación, y se esperan peritajes técnicos para establecer la mecánica precisa del hecho.

La primera asistencia fue realizada por una unidad de la organización comunitaria Jevra Hatzalah, que inició maniobras de reanimación hasta la llegada del SAME. También participaron Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Comisaría Vecinal 7C, que trabajaron para rescatar al menor y liberar el acceso a la zona del impacto.

Una vez en planta baja, los médicos continuaron con maniobras de RCP y trasladaron al nene al Hospital Teodoro Álvarez, donde ingresó en estado crítico. Minutos después, los profesionales confirmaron su fallecimiento por politraumatismos y un paro cardíaco.

Los padres del niño reciben asistencia psicológica mientras avanza la investigación judicial. El caso quedó a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N.º 12, que ordenó la intervención de la Unidad Criminalística Móvil y realizará pericias sobre el ascensor y el estado de mantenimiento del edificio.