Yanina Latorre acusó de doble moral a Viviana Canosa por el escándalo de Alberto

Yanina Latorre lanzó un durísimo ataque contra Viviana Canosa, luego de que la periodista decidiera iniciar acciones legales contra Fabiola Yañez. El conflicto se desató cuando Yañez, al hablar con Ángel de Brito sobre las supuestas amantes que tuvo Alberto Fernández, mencionó a Viviana Canosa.

Canosa reaccionó negando la versión y asegurando que le iniciaría acciones legales a Yañez. Esta postura fue fulminada por Yanina Latorre en El Observador, quien le recordó las denuncias que tiene de parte de los famosos involucrados en una causa anterior.

“La doble vara y doble moral de Viviana”, lanzó Latorre. La conductora le recordó a Canosa su propio pasado conflictivo, señalando que, después de haber tratado a "media farándula de pedófila y hablar sin ninguna prueba," no debería importarle que le digan que es amante de un tipo. “De última, eso no es delito”, expresó Latorre.

Latorre continuó su crítica preguntando por el "buen nombre y honor de Lizy, de Marley, de Flor Peña, de la Negra Vernaci, de Tortonese". Remarcó que Canosa es "tan cagona que pagó la multa" en el caso de Lizy Tagliani, aunque Lizy apeló. “A ella le queda un antecedente penal igual porque está asumiendo la culpa de lo que dijiste”, explicó Latorre.

La conductora de El Observador minimizó la ofensa que motivó la demanda de Canosa: “¿En qué parte la manchan? ¿Es tan grave c... a un político? No es un delito”.

Finalmente, Latorre dejó en evidencia que Viviana Canosa está pasando un "momento tremendo" desde que Fabiola Yañez la mencionó. Manifestó que la periodista se está escondiendo: “Hoy ya no va a Carnaval porque está enferma. Es c... , loca, sentate y habla. Se parece a Marcelo Tinelli, están todos escondidos”, sentenció.