Economía > Golpe al bolsillo
Advirtieron que con la nueva canasta del Indec la pérdida salarial se duplicaría
POR REDACCIÓN
Un análisis del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) indica que la aplicación de la nueva metodología para medir la inflación, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares 2017-2018, duplicaría la caída del poder adquisitivo de los salarios registrada bajo el índice de precios actual.
Según el estudio, entre noviembre de 2023 y junio de 2025, la pérdida salarial real medida con el índice vigente del Indec —basado en pautas de consumo de 2003-2004— alcanza el 5,5%. Sin embargo, al reponderar la canasta con la estructura de gastos actual, esa caída se elevaría al 9,1%.
La disparidad entre sectores se acentúa con la nueva medición. Los asalariados del sector privado habrían experimentado una contracción del 4,4% en lugar del 0,6% registrado oficialmente, mientras que los salarios públicos mostrarían una baja del 17,6% frente al 14,3% actualmente informado.
El director del Indec, Marco Lavagna, había señalado previamente que la actualización de la canasta busca reflejar con mayor precisión los hábitos de consumo actuales y ajustarse a estándares internacionales. Pese a que el trabajo técnico del nuevo índice se encuentra finalizado desde fines de 2024, su implementación está prevista para fines de 2025, según lo anticipado por el Fondo Monetario Internacional.
En paralelo, diversos indicadores confirman el deterioro del poder adquisitivo. El salario mínimo registró una caída real del 32,5% entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, ubicándose en niveles inferiores a los de la década de 1990. Asimismo, el crédito a familias aumentó más del 60% en términos reales en el mismo período, mientras que el pluriempleo alcanzó a casi uno de cada diez trabajadores en el primer trimestre de 2025, reflejando estrategias de supervivencia ante la pérdida de ingresos.
ONGs, instituciones, organizaciones sociales, empresas, y personas comprometidas con la justicia social y ambiental, que cuentan con el apoyo de GRUPO HUARPE,se unen y lanzan “Unidos por el Agua”, una campaña solidaria que busca acompañar y visibilizar el legítimo reclamo de las comunidades indígenas, pequeños productores y familias rurales en el sureste de San Juan.
ONGs, instituciones, organizaciones sociales, empresas, y personas comprometidas con la justicia social y ambiental, que cuentan con el apoyo de GRUPO HUARPE,se unen y lanzan “Unidos por el Agua”, una campaña solidaria que busca acompañar y visibilizar el legítimo reclamo de las comunidades indígenas, pequeños productores y familias rurales en el sureste de San Juan.
El Ministerio de Defensa se prepara para un cambio de liderazgo, ya que Luis Petri dejaría su cargo para asumir como diputado, en el caso que gane. La Casa Rosada evalúa perfiles técnicos y políticos para esta vacante clave, mientras su sucesor deberá enfrentar desafíos inmediatos relacionados con el equipamiento militar, las prestaciones sociales de los efectivos y la situación de organismos clave.
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Ministerio de Defensa se prepara para un cambio de liderazgo, ya que Luis Petri dejaría su cargo para asumir como diputado, en el caso que gane. La Casa Rosada evalúa perfiles técnicos y políticos para esta vacante clave, mientras su sucesor deberá enfrentar desafíos inmediatos relacionados con el equipamiento militar, las prestaciones sociales de los efectivos y la situación de organismos clave.