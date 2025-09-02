La banda de rock argentina Los Pérez García se presentará el próximo sábado 6 de septiembre en Mamadera Bar. El concierto, programado para las 23:00 horas, forma parte de la celebración por los 30 años de trayectoria del grupo e incluirá el estreno en vivo de su nuevo single, "El Tren de Oriente".

El tema, lanzado previamente en plataformas digitales el pasado miércoles 22 de mayo, representa un adelanto de su próximo material discográfico. Musicalmente, la canción se caracteriza por su estructura de rock clásico, con guitarras prominentes y un tempo medio que evoca las raíces del género. Líricamente, aborda temas como la pérdida, la resiliencia y el paso del tiempo, manteniendo la identidad narrativa y emocional que distingue a la banda.

Conformados por Beto Olguín en voz y guitarra, el grupo originario de Aldo Bonzi desarrolló una propuesta musical que fusiona rock, reggae, pop y canción popular. A lo largo de tres décadas, han editado trabajos como "Buenas noches" (1997), "Santo remedio" (2007) y "Más fuerte, más alto, más lejos" (2016), consolidándose como referentes del circuito independiente nacional.

El recital en San Juan permitirá al público local conocer tanto los nuevos temas como los clásicos que han marcado la carrera del grupo. Las entradas se encuentran disponibles en entradaweb.com.ar, con una primera preventa valuada en $30.000.