Cultura y Espectáculos > Rock
La banda Los Pérez García celebrará sus 30 años de trayectoria con un show en San Juan
POR REDACCIÓN
La banda de rock argentina Los Pérez García se presentará el próximo sábado 6 de septiembre en Mamadera Bar. El concierto, programado para las 23:00 horas, forma parte de la celebración por los 30 años de trayectoria del grupo e incluirá el estreno en vivo de su nuevo single, "El Tren de Oriente".
El tema, lanzado previamente en plataformas digitales el pasado miércoles 22 de mayo, representa un adelanto de su próximo material discográfico. Musicalmente, la canción se caracteriza por su estructura de rock clásico, con guitarras prominentes y un tempo medio que evoca las raíces del género. Líricamente, aborda temas como la pérdida, la resiliencia y el paso del tiempo, manteniendo la identidad narrativa y emocional que distingue a la banda.
Conformados por Beto Olguín en voz y guitarra, el grupo originario de Aldo Bonzi desarrolló una propuesta musical que fusiona rock, reggae, pop y canción popular. A lo largo de tres décadas, han editado trabajos como "Buenas noches" (1997), "Santo remedio" (2007) y "Más fuerte, más alto, más lejos" (2016), consolidándose como referentes del circuito independiente nacional.
El recital en San Juan permitirá al público local conocer tanto los nuevos temas como los clásicos que han marcado la carrera del grupo. Las entradas se encuentran disponibles en entradaweb.com.ar, con una primera preventa valuada en $30.000.
El Ministerio de Defensa se prepara para un cambio de liderazgo, ya que Luis Petri dejaría su cargo para asumir como diputado, en el caso que gane. La Casa Rosada evalúa perfiles técnicos y políticos para esta vacante clave, mientras su sucesor deberá enfrentar desafíos inmediatos relacionados con el equipamiento militar, las prestaciones sociales de los efectivos y la situación de organismos clave.
Un incidente de robo y daño mantuvo en alerta a Caucete, cuando una menor fue despojada de su teléfono celular por dos individuos a bordo de una motocicleta. La rápida intervención del Comando Radioeléctrico Este derivó en una persecución a alta velocidad en la que los sospechosos no dudaron en dañar un móvil policial antes de abandonar el vehículo, el cual resultó tener un pedido de secuestro activo.
La rápida respuesta policial, alertada por las cámaras de seguridad, frustró un intento de robo en un taller metalúrgico de la Capital. Dos hombres fueron aprehendidos en el interior del establecimiento, mientras intentaban sustraer materiales de reparación agrícola que ya habían cargado en un carro.
ONGs, instituciones, organizaciones sociales, empresas, y personas comprometidas con la justicia social y ambiental, que cuentan con el apoyo de GRUPO HUARPE, se unen y lanzan “Unidos por el Agua”, una campaña solidaria que busca acompañar y visibilizar el legítimo reclamo de las comunidades indígenas, pequeños productores y familias rurales en el sureste de San Juan.