El presidente Javier Milei canceló su visita a Las Vegas y concentrará su viaje a Estados Unidos únicamente en Los Ángeles, en medio de las turbulencias por la difusión de audios que comprometen a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem.

Según confirmaron fuentes oficiales a Clarín, Milei viajará el jueves a Los Ángeles, donde se reunirá con “inversionistas importantes”, entre ellos Michael Milken, fundador del Instituto que lleva su nombre y que lo premió en 2024 por su tarea reformista. “Se decidió concentrar todo en Los Ángeles”, señalaron desde el entorno presidencial.

Publicidad

Originalmente, el jefe de Estado tenía previsto asistir el viernes 5 a una función de Fátima Florez en el Sahara Las Vegas, un complejo de hotel, casino y teatros en el desierto de Nevada. Incluso la propia artista había anticipado: “El 5 de septiembre me viene a visitar, Javier viene a ver el show porque está en el contexto de su tour, de sus reuniones, trabajos internacionales”.

El viaje generaba dudas por su cercanía con las elecciones en la provincia de Buenos Aires, consideradas cruciales para el oficialismo. La polémica creció tras la publicación de los audios, lo que aceleró el cambio de planes. “Un viaje a la meca del entretenimiento para presenciar el show de su ex novia en este momento podría provocar un flanco de ataque opositor”, admitieron allegados a la Casa Rosada.

Publicidad

El productor de Florez había llegado a anunciar la visita en un flyer que circuló en redes: “¡Viene Milei!”, promocionaba junto a la fecha de las funciones del 5 y 6 de septiembre. Los tickets, según Ticketmaster, tienen un valor entre 111 y 264 dólares. Sin embargo, el sitio oficial del Sahara no confirmaba la asistencia presidencial.

Milei viajará el miércoles a la noche tras el cierre de campaña en Moreno, permanecerá un día en Los Ángeles y regresará a Buenos Aires el viernes. Su agenda internacional continuará a fines de septiembre, cuando regrese a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.