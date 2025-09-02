El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Cultura, anunció la extensión de la convocatoria 2025 del Régimen de Mecenazgo Cultural. Los interesados tendrán tiempo hasta el 15 de septiembre para presentar sus proyectos en esta política pública que promueve el financiamiento privado de iniciativas artísticas en la provincia.

La inscripción se realiza de manera online mediante un formulario digital disponible en web.sanjuan.gob.ar/cultura/mecenazgo-cultural-2025. Cada postulante podrá presentar hasta dos proyectos, aunque solo uno será seleccionado. En el caso de personas humanas, el financiamiento solicitado podrá alcanzar los $5.000.000, mientras que para personas jurídicas sin fines de lucro el monto se evaluará de acuerdo con la envergadura del proyecto.

Las disciplinas contempladas incluyen teatro, danza, circo, música, letras, artes visuales, audiovisuales y digitales, artesanías, patrimonio cultural, diseño gráfico e industrial, producción de contenidos culturales para medios y plataformas digitales, ópera, canto, murgas, mímica y arte urbano.

Al cierre de la convocatoria, los proyectos serán evaluados por el Consejo de Mecenazgo Cultural, que tendrá en cuenta criterios técnico-artísticos y el impacto sociocultural de cada propuesta.

En la edición anterior se presentaron 225 proyectos, de los cuales fueron seleccionados 49, lo que demostró un fuerte interés de artistas, colectivos culturales y mecenas. Para este 2025, el programa cuenta con un fondo total de $350.000.000, lo que permitirá ampliar el alcance de la convocatoria.

Quienes deseen más información pueden escribir al correo coordinacionculturalsj@gmail.com, o enviar un WhatsApp al 264 455-2039 (solo texto), o consultar las bases y condiciones disponibles en el portal oficial.