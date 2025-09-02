Publicidad
Autores sanjuaninos podrán vender libros en la Feria del Libro de Mendoza

Los interesados en vender sus obras en la Feria del Libro de Mendoza pueden acercar las publicaciones 2024 y 2025 a la Dirección de Bibliotecas Populares, ubicada en calle Las Heras y 25 de Mayo. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Hasta el 8 de septiembre se recibirán libros. FOTO: Gentileza

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaria de Cultura, invita a autores sanjuaninos a participar de la convocatoria Feria del Libro de Mendoza 2025 “Letras de Cuyo”. El objetivo es acercar a los autores sanjuaninos al mercado mendocino a través de esta convocatoria.

Las obras tienen que ser publicaciones realizadas durante el 2024 y 2025, de todos los géneros literarios. La Feria del Libro de Mendoza se realiza del 25 al 28 de septiembre, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte contará con un stand allí para dar a conocer y vender las obras de autores locales.

Los libros se recibirán hasta el 8 de septiembre inclusive de lunes a viernes de 8 a 20 y el sábado de 8 a 13. La Dirección de Bibliotecas Populares se encuentra en calle Las Heras y 25 de Mayo.

 

