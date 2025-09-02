Cultura y Espectáculos > Literatura
Autores sanjuaninos podrán vender libros en la Feria del Libro de Mendoza
POR REDACCIÓN
El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaria de Cultura, invita a autores sanjuaninos a participar de la convocatoria Feria del Libro de Mendoza 2025 “Letras de Cuyo”. El objetivo es acercar a los autores sanjuaninos al mercado mendocino a través de esta convocatoria.
Las obras tienen que ser publicaciones realizadas durante el 2024 y 2025, de todos los géneros literarios. La Feria del Libro de Mendoza se realiza del 25 al 28 de septiembre, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte contará con un stand allí para dar a conocer y vender las obras de autores locales.
Los libros se recibirán hasta el 8 de septiembre inclusive de lunes a viernes de 8 a 20 y el sábado de 8 a 13. La Dirección de Bibliotecas Populares se encuentra en calle Las Heras y 25 de Mayo.
