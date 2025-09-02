En medio de una situación que generó un revuelo político a nivel nacional, el candidato a diputado nacional de la lista mileista en San Juan, Abel Chiconi, respaldó el accionar de la Justicia y habló en el Café de la Política sobre las figuras de Karina Milei y "Lule" Menem en la causa de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

El candidato que encabeza la lista Viva la Libertad destacó que como "ciudadano común", lo que más valora es la celeridad con la que se movió la justicia. “Es una situación difícil, pero yo como ciudadano común, ¿sabes lo que rescato? Que la justicia funcionó".

Publicidad

Chiconi contrastó esta situación con lo que, según su visión, ocurría en el pasado, donde "un allanamiento tardaba años en llegar". En cambio, en este caso, la respuesta fue casi inmediata: "Hoy se supo. Al otro día se desvinculó a la persona del puesto y se intervino Andis para que la justicia comience a actuar. Entonces, desde mi lugar de ciudadano común, yo festejo que la justicia funcione".

Al ser consultado sobre la posible implicación de Karina Milei y "Lule" Menem, Chiconi mantuvo una postura cauta, dejando en claro que la responsabilidad final recae en la Justicia. "La justicia es la que tiene que dictaminar qué nivel de participación tuvieron, si es que la tuvieron", señaló.

Publicidad

Sin embargo, el candidato no dudó en hacer una lectura política de la situación, interpretándola como un ataque en el contexto de la campaña electoral. "Estamos a meses de una elección y sabemos quiénes están del otro lado, son esas personas que no quieren largar el poder porque les ha ido bastante bien a ellos durante su época", aseveró Chiconi, sugiriendo que la denuncia podría ser un intento de perjudicar a la fórmula de La Libertad Avanza.

A pesar de las posibles connotaciones políticas, el principal mensaje de Chiconi se centró en la importancia de que las instituciones funcionen correctamente. "Insisto que lo bueno es que como ciudadano común recalquemos que la Justicia, en tiempo récord, está actuando", concluyó, reafirmando su confianza en la independencia judicial y celebrando una respuesta que, según él, demuestra el compromiso de las autoridades con la transparencia y el combate a la corrupción.

Publicidad

Textuales

Abel Chiconi / Candidato a diputado de Viva la Libertad