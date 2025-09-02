Publicidad
Publicidad

Policiales > En Capital

Dos ladrones robaron en un taller metalúrgico y fueron atrapados en pleno acto

La rápida respuesta policial, alertada por las cámaras de seguridad, frustró un intento de robo en un taller metalúrgico de la Capital. Dos hombres fueron aprehendidos en el interior del establecimiento, mientras intentaban sustraer materiales de reparación agrícola que ya habían cargado en un carro.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Uno de los ladrones del taller metalúrgico.

Dos hombres fueron aprehendidos en el interior de un taller metalúrgico ubicado en la calle Moreno, entre Urquiza y Laprida, Capital, luego de ser sorprendidos intentando sustraer materiales.

El incidente fue detectado por la víctima, un hombre de 55 años, quien alertó a la policía a través de las cámaras de seguridad de su establecimiento. Ante el aviso, efectivos del Comando Radioeléctrico Sur se dirigieron de inmediato al lugar para intervenir.

Publicidad

Una vez en el taller, las autoridades encontraron a los dos individuos identificados como Riveros Oscar Rosendo, de 44 años, y Pablo Daniel Baigorria, de 24 años. Ambos se encontraban en el interior del establecimiento y junto a ellos se halló un carro de hierro y madera que ya estaba cargado con materiales destinados a la reparación agrícola.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
10
Para 2026

Los cinco nombres que suenan para reemplazar a Petri como ministro de Defensa

El Ministerio de Defensa se prepara para un cambio de liderazgo, ya que Luis Petri dejaría su cargo para asumir como diputado, en el caso que gane. La Casa Rosada evalúa perfiles técnicos y políticos para esta vacante clave, mientras su sucesor deberá enfrentar desafíos inmediatos relacionados con el equipamiento militar, las prestaciones sociales de los efectivos y la situación de organismos clave.
16
En caucete

Le robó el celular a una menor de edad y destruyó el móvil policial que lo perseguía

Un incidente de robo y daño mantuvo en alerta a Caucete, cuando una menor fue despojada de su teléfono celular por dos individuos a bordo de una motocicleta. La rápida intervención del Comando Radioeléctrico Este derivó en una persecución a alta velocidad en la que los sospechosos no dudaron en dañar un móvil policial antes de abandonar el vehículo, el cual resultó tener un pedido de secuestro activo.
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS