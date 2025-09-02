Policiales > En Capital
Dos ladrones robaron en un taller metalúrgico y fueron atrapados en pleno acto
POR REDACCIÓN
Dos hombres fueron aprehendidos en el interior de un taller metalúrgico ubicado en la calle Moreno, entre Urquiza y Laprida, Capital, luego de ser sorprendidos intentando sustraer materiales.
El incidente fue detectado por la víctima, un hombre de 55 años, quien alertó a la policía a través de las cámaras de seguridad de su establecimiento. Ante el aviso, efectivos del Comando Radioeléctrico Sur se dirigieron de inmediato al lugar para intervenir.
Una vez en el taller, las autoridades encontraron a los dos individuos identificados como Riveros Oscar Rosendo, de 44 años, y Pablo Daniel Baigorria, de 24 años. Ambos se encontraban en el interior del establecimiento y junto a ellos se halló un carro de hierro y madera que ya estaba cargado con materiales destinados a la reparación agrícola.
