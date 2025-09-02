Publicidad
Policiales > Buenos Aires

Una persecución policial con tiros terminó con un detenido por robar una camioneta

Un hombre que había robado una camioneta Toyota Hilux en Lanús fue detenido anoche tras una dramática persecución policial en la intersección de las autopistas Cámpora y Dellepiane. El sospechoso intentó atropellar a los oficiales y recibió disparos antes de chocar contra un camión.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El fugitivo quedó detenido tras chocar contra un camión. (Foto gentileza)

Una dramática persecución policial culminó anoche en la intersección de las autopistas Cámpora y Dellepiane con la detención de un hombre que había robado una camioneta. El sospechoso, tras intentar escapar y ser objeto de disparos por parte de la Policía, chocó contra un camión y fue finalmente reducido. El incidente se desarrolló cerca de las 23:30, cuando efectivos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes intentaron identificar una Toyota Hilux en la avenida 27 de Febrero.

El ladrón huía en la autopista con la camioneta robada, no sin antes intetar atropellar a policías. (Foto gentileza)

Según fuentes policiales, el conductor desoyó la voz de alto e inició una fuga por la autopista. Durante la persecución, y tras un operativo cerrojo que bloqueó la camioneta sobre la AU Cámpora, el sospechoso intentó atropellar a los agentes. Ante esta amenaza, los efectivos comenzaron a disparar con escopeta y arma reglamentaria, dirigiendo los tiros hacia el radiador del vehículo.

La huida llegó a su fin cuando la Hilux impactó contra un camión Mercedes Benz. El conductor fue rápidamente reducido en el lugar y trasladado por el SAME al Hospital Grierson. Se le diagnosticó traumatismo de tórax producto de la colisión, pero se confirmó que no presentaba heridas de bala.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que la camioneta tenía una patente apócrifa y que, según el número de chasis, correspondía a un vehículo con pedido de secuestro activo por hurto en Lanús, ocurrido la misma tarde del lunes. El detenido es un hombre paraguayo de 21 años, quien cuenta con antecedentes por robo arrebato. El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 48 y la Fiscalía 29, encabezada por Lucio Herrera, con la intervención de la Policía Federal Argentina.

